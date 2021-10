Northgate Renting Flexible nombra a Roberto Maestro nuevo director financiero Comunicae

viernes, 29 de octubre de 2021, 13:06 h (CET) Roberto Maestro asumirá el cargo de Director Financiero Northgate, empresa líder en renting flexible, ha nombrado a Roberto Maestro nuevo director financiero de la compañía en su filial española. Con esta designación, el directivo pasa de ocupar su cargo como FP&A Finance Deputy Director dentro de la compañía a ponerse al frente de la dirección del departamento económico.

Maestro es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con estudios de gestión directiva en el IE. Tras comenzar en Accenture, su carrera profesional estuvo ligada a empresas multinacionales de carácter industrial, desempeñando diversas responsabilidades financieras y de planificación estratégica en el Grupo Uralita y URSA, llegando a ser director financiero de la filial en Rusia de esta compañía. Previamente al inicio de su andadura en Northgate, Roberto dirigía la función de FP&A para el sur de Europa en el líder de soluciones de packaging DS Smith.

Actualmente, ejercía como Finance Deputy Director en Northgate y, a partir de este nombramiento, asumirá el nuevo cargo de director financiero. “Emprendo esta nueva andadura en una compañía que me ha acogido de manera excelente con muchas ganas e ilusión. Trabajar en la empresa líder en renting flexible en un momento en el que el sector está en auge me otorga mucha satisfacción y confío en poder reforzar e impulsar el negocio para seguir creciendo junto al excelente equipo que forma el área y toda la compañía en general” añade Maestro.

Para Jorge Alarcón, consejero delegado de Northgate España, “su incorporación viene a potenciar el rol financiero en el desarrollo de soluciones de movilidad integrada y su talento nos ayudará a hacer crecer nuestra oferta de servicios, atendiendo a los nuevos retos de digitalización, flexibilidad y sostenibilidad del mercado de la movilidad. En el tiempo que lleva trabajando en nuestra empresa, Roberto ha demostrado una gran dedicación y entrega, algo que sin duda le reportará grandes logros en esta nueva etapa”.

Sobre Northgate Renting Flexible

Northgate Renting Flexible es la filial española de Northgate PLC, una multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). Está considerado el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales para empresas, así como el pionero y especialista en renting flexible, desde este año también a particulares. Actualmente, cuenta con una plantilla de 1.000 profesionales, una flota con más de 55.000 vehículos, cerca de 10.000 clientes, la mayor red de talleres propios del sector y una amplia red de delegaciones en todas las CC.AA., incluidas Canarias y Baleares. La calidad de su servicio, así como su capacidad de respuesta, convierten a Northgate en un gran aliado profesional para pymes y empresas, por cuanto se ajustan a las necesidades y demandas de los negocios. Para más información, visitar www.northgate.es.

