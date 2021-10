Cellumed Clinic, las ventajas de la oxigenoterapia Emprendedores de Hoy

A lo largo de los últimos años, varios de los investigadores, científicos y médicos más importantes y experimentados a nivel internacional han focalizado gran parte de su trabajo en encontrar terapias alternativas para pacientes oncológicos. Entre ellas se encuentra la oxigenoterapia, un tratamiento para evitar la propagación de células cancerígenas y fortalecer la salud.

Actualmente Cellumed Clinic se posiciona como uno de los mejores centros médicos integrales con la particularidad de que en sus 16 salas, realiza una cantidad importante de tratamientos innovadores que no suelen encontrarse en un mismo centro, con un equipo médico y de terapeutas especializados, que los aplican basándose en el diagnóstico de estudios clínicos y la importante información que aporta el análisis celular. Estas y otras terapias ayudan a pacientes con diferentes patologías a luchar contra la enfermedad en un ambiente controlado para cuidar de la salud, la mente y el cuerpo.

Beneficios de incluir la oxigenoterapia en tratamientos oncológicos La hipoxia se define como un trastorno circulatorio que impide a los tejidos almacenar cierta cantidad de oxígeno necesaria para mantener varias de las funciones corporales más básicas. Para aquellos pacientes que sufren de cáncer, este padecimiento es bastante común y tiene numerosos efectos negativos en la salud; ya que además de traer cansancio, agotamiento y dificultad para respirar, la hipoxia también contribuye a la progresión y crecimiento de células tumorales en el cuerpo.

La oxigenoterapia supone un gran aliado en la oncología para absorber efectivamente el oxígeno circulante en la sangre. Este tratamiento se basa en la exposición de las células a una oxigenación biocatalítica que, a través del uso de ciertas sustancias reactivas, hacen del oxígeno un elemento un 25% más asimilable.

Estudios y ensayos clínicos también concluyen que esta terapia tiene muchos otros efectos positivos sobre la salud; ya que es capaz de proteger el organismo frente al estrés oxidativo celular, mejora el metabolismo, normaliza los glóbulos rojos, reduce la congestión hepática y los niveles de toxicidad, mejora el sistema linfático y circulatorio, y también eleva la energía y la vitalidad.

Ventajas de Cellumed Clinic como centro de tratamiento En España no resulta sencillo encontrar centros médicos especializados en oncología y enfermedades crónicas y degenerativas, que cuenten con la trayectoria y experiencia de Cellumed Clinic: una institución que ofrece a sus pacientes una amplia cantidad de tratamientos innovadores que, cuando se unen con otras herramientas convencionales como quimioterapia o radioterapia, incrementan las oportunidades que tiene el paciente de superar la enfermedad.

Igualmente el estudio con el complemento de la microscopia celular ayuda a conocer la causa de muchas patologías, en muchas ocasiones difíciles o imposibles de tratar. Estos pacientes encuentran solución a sus dolencias mediante un tratamiento diseñado y completamente personalizado, dentro de el armonioso ambiente terapéutico con el que cuenta su sede ubicada en Marbella, que hacen de este centro un lugar especial al que miles de personas acuden cada año para recibir un enfoque avanzado y especializado para mejorar su salud.

La labor de Cellumed, en definitiva, brinda un servicio indispensable a cientos de pacientes con cáncer y con problemas importantes de salud, tanto de España como de numerosos países que acuden para recibir este enfoque integrativo que ofrece a cualquier persona la oportunidad de superar la enfermedad con márgenes limpios, gracias a la atención y tratamiento profesional recibido.

