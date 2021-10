Ayuda para evitar el doble aislamiento de personas con pérdida auditiva en La Palma

Grupo GN, de la mano de profesionales de la Audiología como Elisa Lavers (AudioLav), hace un llamamiento al sector de la Audiología para que quienes han sufrido la pérdida de sus casas y bienes materiales, entre ellos los audífonos y sus repuestos, tengan acceso a su reposición de manera gratuita Lo que está sucediendo en La Palma es una catástrofe sin precedentes. Hace un mes explotó un volcán en el peor sitio donde pudo ocurrir: Una zona ampliamente poblada y llena de fincas plataneras. Estas últimas son el motor económico del Valle de Aridane, constituyendo la zona agrícola más importante de la isla. Elisa Lavers, audioprotesista de AudioLav en Los Llanos de Aridane, cuenta que “todos pensábamos que saldría en alguna zona cercana al mar, como hizo el volcán Teneguía hace 50 años, pero no hemos tenido tanta suerte”, señala.

Desde hace más de un mes, la lava corre ladera abajo, arrasando todo lo que se le pone por delante, habiendo desalojado ya a más 7.000 personas y “quitándonos el sueño a los 40.000 habitantes del Valle de Aridane”, añade. La de La Palma es ahora una situación dramática que ha dejado a miles de familias sin casa, sin trabajo y que aboca al Valle a una crisis que se prolongará durante años.

La situación de las personas con pérdida auditiva es aún peor. “Algunos de mis pacientes han perdido sus casas, sepultadas bajo el fuego. En ellas han quedado muchos de sus bienes materiales, porque no todas las personas que han sido desalojadas han tenido tiempo de retirarlos. Muchos, se dejaron los audífonos en casa, y los han perdido”, sigue Elisa.

Por otra parte, todos los pacientes de AudioLav se encuentran en situaciones traumáticas de estrés . “Dormir cada día pensando que la lava del volcán se puede llevar tu casa, no es fácil de gestionar”, describe Elisa. El nerviosismo y la angustia afectan directamente a la atención que te prestan a la hora de mantener una conversación. “Para los pacientes que acuden ahora a nuestra consulta a revisión, una de las mayores ayudas que podemos darles, sino la que más, es simplemente, escucharlos y mantener con ellos una conversación empática y cariñosa”, afirma la audioprotesista.

Además, Elisa ha gestionado donaciones de audífonos a los pacientes que lo han necesitado. “Por lo menos, en esta situación de emergencia tan delicada que estamos viviendo, pueden escuchar y entender bien todo lo que sucede a su alrededor”, explica la profesional de la salud auditiva. Y también ha gestionado la donación de pilas y repuestos de audífonos. En todo este proceso, Elisa y AudioLav Centro Auditivo han encontrado la colaboración incondicional de Grupo GN. “La ayuda que va llegando a La Palma significa muchísimo para nosotros. En concreto, la ayuda de Grupo GN es fundamental. Tanto AudioLav Centro Auditivo como nuestros pacientes sentimos que tenemos respaldo de una empresa solidaria y comprometida. Agradecemos el cariño que nos han brindado siempre y especialmente ahora, cuando el Valle de Aridane pasa un momento tan difícil. Es muy importante la ayuda que nos está llegando, pero más importante aún será que fuera de la isla no nos olviden y nos sigan teniendo presentes cuando el volcán se canse de rugir y decida apagarse”, termina Elisa.

Grupo GN, a propuesta de audioprotesistas de reconocido prestigio como Elisa, y plenamente consciente de la situación que viven miles de personas en la isla de La Palma, y de la importancia que puede tener la audición para las personas que no tienen la oportunidad de volver a sus casas, no solo mantendrá en el tiempo esta campaña para reponer audífonos y pilas para pacientes que han quedado sin ellos, sino que anima al resto de empresas a que se sumen a ella para que el volcán no aísle aún más a los habitantes de La Palma, en este caso desde el punto de vista auditivo.