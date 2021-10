Tecnología contra el lavado de activos y financiación del terrorismo: entrevista al experto Rodolfo Correal

Hablan con el Dr. Rodolfo Correal experto en la elaboración de compliance. Con 25 años de experiencia, ha sido fundador y CEO de varias compañías especializadas en el tema y es analista, expositor y consultor de múltiples bancos, compañías de recursos humanos y de reconocidas organizaciones internacionales, convirtiéndolo en una de las autoridades latinoamericanas en el análisis y desarrollo de herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo El Dr. Rodolfo Correal, expone los riesgos a los que se enfrenta la economía Estadunidense en el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, y las razones por las cuales la banca de Estados Unidos ha puesto nuevas restricciones a la apertura de cuentas bancarias para ciudadanos extranjeros. Afirma que se han intensificado las reglamentaciones anti-lavado de activos y anti-terrorismo a nivel global y en los Estados Unidos. Esto incluye al sector bancario al igual que otros sectores, cuyos departamentos de compliance deben realizar un estudio cada vez más profundo de las personas o compañías que desean tener cuentas en los Estados Unidos para mover activos a ellas. Es evidente que los bancos deben cuidarse de la proveniencia de esos recursos debido a que si son fuentes de alguna actividad ilegal y el gobierno puede demostrar que no se realizó un verdadero compliance con la debida diligencia a la persona que abrió la cuenta, pueden afrontar grandes multas y además inclusive podrían verse vinculados como cómplices en algunos casos.

Teniendo en cuenta la seriedad del tema, muchos bancos prefieren evitar tener cuentas de personas de América Latina debido a que no cuentan con fuentes de información lo suficientemente robustas para elaborar un compliance o background check que les permita determinar quién es la persona y cuál es el origen de sus fondos.

El conocimiento del cliente que es de carácter obligatorio, debe hacerse no solo por cumplir un requisito legal, sino debe hacerse por la seguridad tanto del banco como de la misma economía estadounidense. La economía estadunidense debe tener la certeza de que los fondos que se estén transfiriendo a las cuentas en los Estados Unidos no provengan de fuentes ilícitas con las que hipotéticamente se podrían financiar actividades ilegales e incluso ataques terroristas como efectivamente ha sucedido en el pasado. Por eso es imperativo que se sepa a quién pertenece el dinero que se está transfiriendo a Estados Unidos proveniente de otros países, y no solo eso, sino también, para que se está transfiriendo ese dinero y la forma más efectiva de saberlo es mediante un verdadero y profundo Background check de quien abre la cuenta bancaria.

Otro riesgo es el dinero proveniente de actos de corrupción. Para lograr contrarrestar estas prácticas corruptas es necesario lograr identificar y hacer un buen monitoreo a los llamados PEP’s que son las personas expuestas políticamente. Lo primero que se debe entender es que los PEPS o Personas Expuestas Políticamente tienen un papel protagónico en el escenario de los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo; debido a que por su alto grado de poder o influencia podrían prestarse para este tipo de actividades con mayor facilidad y sigilo.

Vincular a un PEP, como cliente, proveedor o similar, significa una mayor exposición a una contaminación por lavado de activos o financiación de terrorismo, por lo que por ejemplo en el caso de los bancos, es necesario que realicen un monitoreo permanente de las cuentas de estos PEPs analizando las transferencias de dinero superiores a los promedios normales que manejan en la cuenta sin ninguna explicación o sustento y así detectar cualquier actividad sospechosa

Después de la conferencia del Dr. Rodolfo correal se sale con una visión muy clara del actual panorama, y de lo complicado que es para algunas organizaciones realizar una debida diligencia sobre las cuentas de los ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos. Sin embargo, las sugerencias del Dr. Correal son claras y como él mismo dice: "No se trata de no abrir cuentas a ciudadanos extranjeros, esa no es la solución. Se trata de ejercer un control y un monitoreo efectivo mediante la utilización de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial ya disponibles en el mercado, permitiendo que los dineros que si son de carácter Licito, enriquezcan a la economía Estadunidense".