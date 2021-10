El tratamiento body firming de la Clínica Fercasy permite eliminar la flacidez

Con el paso del tiempo, la piel va perdiendo la elasticidad y volumen, lo cual es un proceso normal del envejecimiento. La flacidez corporal también se produce como resultado de diferentes condiciones, como cambios bruscos de peso, el embarazo, etc.

Aunque es inevitable que esto suceda, es posible combatir el proceso con diferentes soluciones estéticas. Un tratamiento que permite fortalecer y densificar la dermis es el body firming, realizado por la Clínica Fercasy.

El tratamiento body firming realizado en la Clínica Fercasy La piel de las personas contiene colágeno, una de las proteínas que le confieren elasticidad, firmeza y estructura. La cantidad de colágeno va disminuyendo de forma natural a medida que se envejece, por lo que la piel va perdiendo su capacidad para recuperarse, así como el aspecto juvenil que tenía. Esto también sucede debido a las pérdidas bruscas de peso, cambios hormonales, radiación solar, etc.

Sin embargo, la flacidez de la piel se puede eliminar con algunos tratamientos estéticos, entre los cuales destaca el body firming. En Fercasy son especialistas en este tratamiento, el cual consiste en aplicar minerales, aminoácidos y polipéptidos que permiten la reestructuración del tejido afectado. La clínica combina ácido hialurónico no reticulado con silicio orgánico y vitamina C. El hialurónico favorece la hidratación y la reparación celular, la vitamina C aumenta la luminosidad de la piel y el silicio orgánico tiene un potente efecto tonificante. Por eso, la combinación de estos durante las sesiones permite el fortalecimiento y densificación de la dermis.

¿Por qué realizarse un tratamiento de body firming en Fercasy? Los tratamientos estéticos son muy populares en la actualidad porque permiten combatir el envejecimiento de la piel y corregir sus imperfecciones. Fercasy es una clínica especializada en realizar tratamientos estéticos para el cuidado y mantenimiento de la piel.

Los profesionales sanitarios llevan a cabo los procedimientos más modernos con técnicas no invasivas. Además, con estos procedimientos se obtienen resultados de forma natural. Para el tratamiento body firming, la clínica primero realiza una evaluación del paciente para determinar el grado de flacidez, así como la cantidad de sesiones y de oligoelementos a aplicar. También es posible combinar el body firming con otras técnicas, como los hilos tensores, la radiofrecuencia y la carboxiterapia. De esta forma, se logran resultados más efectivos en los pacientes.

Fercasy es una clínica estética especializada en el body firming, un tratamiento de fortalecimiento y densificación de la dermis que permite retrasar su envejecimiento. El tratamiento garantiza resultados naturales en todos sus pacientes.