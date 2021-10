La Fundación Deporte Joven del CSD organiza la carrera solidaria virtual ‘Corre Por La Palma” La iniciativa de esta Fundación del Consejo Superior de Deportes tiene como objetivo apoyar a los damnificados por la erupción del volcán Redacción

viernes, 29 de octubre de 2021, 12:46 h (CET) El acto de presentación lo presidió el presidente del CSD y de la Fundación Deporte Joven (FDJ), José Manuel Franco, quien estuvo acompañado por el secretario general de Cruz Roja, Leopoldo Pérez; el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López Santana; la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, Lola Padrón; y el director general de la FDJ, Félix Jordán de Urríes.

La iniciativa cuenta además con la colaboración de la Asociación del Deporte Español (ADESP), que estuvo representada por su presidente, José Hidalgo; y de la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO), con presencia de su director general, José Antonio Fernández.

Las inscripciones a la carrera podrán realizarse a través de la web ‘correporlapalma.es’, con un coste de 6 euros como donativo. Una vez formalizadas, los participantes recibirán su correspondiente pack de corredor. Finalizada la actividad deportiva, el domingo 28 de noviembre, el Centro de Alto Rendimiento de Madrid acogerá un acto en el que se hará la entrega simbólica de un cheque a Cruz Roja, como entidad receptora de la recaudación íntegra obtenida de las inscripciones de los participantes.

Cruz Roja integrará esta cantidad a una cartera de proyectos a corto, medio y largo plazo para apoyar y asistir a las personas damnificadas por la erupción del volcán de La Palma, y contribuir a su recuperación.

Durante la presentación, a la que también acudieron el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, y el ex jugador de baloncesto Fernando Romay, Franco señaló que “el deporte español va a aportar luz, afecto, apoyo y consuelo a las palmeras y palmeros. De hecho, el Consejo Superior de Deportes, los deportistas, las federaciones, las entidades deportivas y demás actores de la industria deportiva sumaremos esfuerzos para contribuir a paliar los daños personales, materiales y económicos que la isla sufre desde hace varias semanas”.

“La carrera ‘Corre por La Palma’ es sólo el pistoletazo de salida de una serie de iniciativas que iréis conociendo en los próximos días. Esta primera acción ya recoge, no obstante, el espíritu de movilización, de solidaridad y de compromiso que el deporte español adquiere con la población palmera. A ella irán destinados los donativos que se realicen en el marco de la carrera ‘Corre por La Palma’ con una única finalidad: que esos 5 o 10 kilómetros a pie o esos 25 kilómetros en bicicleta llenen a los habitantes de la isla de esperanza. Cada aportación que hagamos, desde cualquier rincón de nuestra geografía, sumará en la recuperación de La Palma”, añadió.

El acto también contó con la presencia del atleta palmero Samuel García, como embajador de la carrera solidaria. El deportista, campeón España en 400 y en 200 metros lisos, bronce en Campeonato Europa por relevos 4x400 metros, y olímpico en los recientes JJOO de Tokio en la misma categoría, relató en primera persona el sentir de los ciudadanos de La Palma y “la preocupación ante estos años complicados que va a vivir la isla, ante la repercusión de esta tragedia en el turismo y la agricultura, entre otros ámbitos”, por lo que aplaudió esta acción “que tanto va a ayudar a quienes han perdido no solo sus viviendas, sino su modo de vida. Es muy importante visibilizar estas iniciativas dirigidas al bien común y que, una vez más, manifiestan que el deporte es una herramienta básica de valores”.

En la misma línea, el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López Santana, mostró su “agradecimiento a la Fundación Deporte Joven en nombre de la sociedad canaria y, de manera especial, de la población palmera, por su contribución ante la gravísima situación que vive la isla por la erupción volcánica”.

“La gente del deporte, que sabe de la importancia del esfuerzo colectivo y del trabajo en equipo, de superar metas, de caer y de levantarse, vuelve a mostrar su generosidad en causas que son más que justas y que requieren de una respuesta inmediata”, añadió.

Por su parte, el secretario general de Cruz Roja Española, Leopoldo Pérez, manifestó su agradecimiento al Consejo Superior de Deportes y a la Fundación Deporte Joven “por esta iniciativa que recaudará fondos en favor de las personas afectadas por la erupción del volcán en La Palma”, y a este respecto explicó que están atendiéndolas desde Cruz Roja en coordinación con las administraciones públicas competentes.

"Estamos suministrando a los afectados apoyo psicológico, alojamiento de emergencia, alimentación, productos de higiene y de hogar, y ya estamos planificando la puesta en marcha de los proyectos de empleo e inserción laboral que sean necesarios para las personas que han perdido su trabajo", concluyó Pérez.

