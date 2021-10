HUELLA, protección de datos: "Que un ataque hacker no sea el causante de una subida de la tensión" Comunicae

viernes, 29 de octubre de 2021, 10:10 h (CET) ¿Cuánto vértigo se siente, en menos de un segundo, debido a un ataque hacker, justo cuando no se puede hacer absolutamente nada con el ordenador?, ¿cómo son las doce horas siguientes a un ataque hacker?. La víctima sufre recordando cada milímetro de toda la información confidencial y de clientes que se va exponer en internet. Hay que evitar, a toda costa, que un ataque hacker sea el causante de una migraña o de una subida de la tensión, aprendiendo a defenderse Crear la mejor versión de una empresa es lo que propone HUELLA, Consultora de Protección de Datos, para todos ámbitos empresariales. Con el lanzamiento de su nueva promoción de precios, para el actual trimestre de 2021, se ha preparado un plan donde la compañía está ofreciendo los mejores aspectos en materia de protección y también su cumplimiento legal. Con esta versión se pretende incrementar en la gestión e implementación de la protección de datos, privacidad y seguridad de la información.

HUELLA, Consultora de protección de datos está especializada en la seguridad de la información, marketing y comunicación digital. La empresa cubre la gestión con una plataforma donde los usuarios podrán trabajar online, sin un gasto en papel.

Los aspectos más destacados de HUELLA, Consultora de protección de datos son:

Eliminación de las complejidades en la implantación de la protección de datos, HUELLA, es una facilitadora de los procesos para obtener un cumplimiento legal, por parte del empresario, que no le suponga trabajar en un ámbito donde la protección de datos no sea un atractivo. El objetivo es que la empresa integre la protección de datos en sus quehareces empresariales, basándose en nuevas reglas, y de una forma dinámica, en varios niveles o fases.

Optimizar los tiempos de trabajo en la protección de datos: es cierto que no todas las empresas están acostumbradas a firmar contratos, confidencialidad, tratamientos de datos... Esto pone en jaque a las empresas que están acostumbradas a captar clientes, a tramitar y a facturar porque se añaden procedimientos, donde la empresa, puede tener la percepción de una reducción en el tiempo de producción. Es muy habitual no estar alineados con los procedimientos, técnicas o metodologías administrativas y, es por ello, que la protección de datos se ve como algo mastodóntico. Sin embargo, aquellas empresas que introducen procedimientos de este tipo son las que aceleran su desarrollo empresarial.

Aceleración del desarrollo empresarial: la gestión y automatización de los procesos mejora el ritmo de producción como las posibles sustituciones por bajas médicas, laborales y, además, garantiza la rentabilidad de las soluciones que los empresarios ya tienen implementadas en sus negocios. La transición al cumplimiento de la protección de datos es un paso de gigantes y tiene como beneficios el poder ver más lejos y alcanzar una mejor cuota de mercado así como mejorar la calidad de las empresas y superar a las de la posible competencia.

La transición a la protección de datos se ha de realizar con un convencimiento pleno, según comenta Julia Socorro, de la empresa HUELLA, Consultora de Protección de Datos, ya que la alta dirección tiene que estar plenamente convencida de este alineamiento con las nuevas formas de pensar, vivir y trabajar en tiempos donde se vive conectados.

Los beneficios de la protección de datos con la empresa HUELLA, Consultora de protección de datos:

- Fácil, los usuarios pueden aprender y autogestionar con simplicidad la protección de datos.

- Elegir el plan de protección de datos que más se asemeje a las necesidades de la empresa: se ofrecen varios planes donde elegir el más adecuado a la protección de datos.

- Responsabilidad: se cuenta con un equipo formado por peritos judiciales, abogados y delegados de protección de datos, que asesoran respecto a las necesidades según las normativas europeas e internacionales

HUELLA, Consultora de Protección de Datos, ofrece a los autónomos, profesionales y empresas los mejores planes de alta efectividad para el cumplimiento legal de la protección de datos. Las empresas quedan encantadas de trabajar con este despliegue profesional. Solicitar una demo sin compromiso, haciendo clic aquí y comprobar de primera mano lo sencillo que es trabajar con esta empresa.

