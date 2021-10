​Los ninis: un drama Pedro García, Gerona Lectores

viernes, 29 de octubre de 2021, 11:09 h (CET) Las estadísticas de la OCDE nos dicen que casi uno de cuatro jóvenes en España ni estudia ni trabaja. El porcentaje de ninis fue en 2020 del 22 por ciento, una cifra solo superada por Italia, Ninis voluntarios, jóvenes que no quieran ni trabajar ni estudiar tenemos pocos. La mayoría lo son por dos causas: por el funcionamiento de nuestro mercado laboral y por la falta de formación. Las dos cosas están muy relacionadas.



En España tenemos un alto fracaso escolar y es habitual que cuando los jóvenes terminan sus estudios dejan de formarse. En un mundo como el que estamos viviendo no sirve la mucha o poca formación que se obtenga en el colegio o en la universidad. No tenemos un sistema educativo que garantice buena formación y nos falta la mentalidad necesaria para reciclarnos.

