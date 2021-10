Made in Málaga y Bioscore crean una alianza para obtener la certificación de hoteles sostenibles en Málaga Emprendedores de Hoy

La sostenibilidad es un tema que ha ganado protagonismo dentro del entorno industrial. Diversos sectores de la economía se muestran interesados en participar activamente e innovar sus negocios, contribuyendo al respeto del medio ambiente y a brindar un servicio más sostenible.

Una muestra de esto es precisamente el trabajo de Made in Málaga, equipo que ha realizado una alianza estratégica con la empresa tecnológica Bioscore, cuyo propósito es ayudar a obtener la certificación de hoteles sostenibles en Málaga. La mencionada marca se ha caracterizado por promover e impulsar a empresas mediante eventos formativos y de conexión, además de otros recursos, que les permitan ampliar los alcances de sus diversos productos y servicios.

El camino hacia un modelo de turismo innovador Dado que, en la actualidad, la sostenibilidad ha pasado de ser una opción a una necesidad, la unificación de empresas de diversos sectores para llevar a cabo este proceso de respeto y conservación del medio ambiente resulta muy oportuna. Es bajo este precepto que Made in Málaga establece su compromiso con el medioambiente, apoyada por la compañía tecnológica Bioscore y buscando un nuevo modelo de turismo.

En este contexto, esta alianza estratégica estará enfocada en promover iniciativas y evaluar el nivel de sostenibilidad de los hoteles de Málaga mediante un software,proporcionado por Bioscore, de gestión de medición de impacto y de un rating hotelero. Las estrategias implementadas por ambas empresas tienen como propósito fomentar la sostenibilidad y los ambientes más ecológicos dentro de los hoteles malagueños.

Este partnership brinda a las empresas una tecnología avanzada que ahorra tiempo y dinero y optimiza la medición y el reporte de datos, para lograr ir un paso más allá en el compromiso medioambiental. Al mismo tiempo que permite tener toda la información ordenada y conectada en un cuadro de mandos, también es posible compartirla con el equipo y repartir las tareas de manera que se logre la implicación de todos.

Made in Málaga, comprometida con la sostenibilidad Esta marca se ha convertido en uno de los referentes en el territorio por sus valores y por la creación de un sello de prestigio, orgullo y de sentimiento de pertenencia a Málaga, al que se pueden sumar emprendedores y empresarios de diversas áreas. Hoy en día, Made in Málaga impulsa la sostenibilidad en el turismo malagueño, estableciendo alianzas que no solo promueven las oportunidades de negocio de sus miembros, sino que conciencian acerca de la importancia del respeto al medio ambiente.

Como un referente en la unificación de empresas de esta provincia, este centro de negocios permanece a la vanguardia en la divulgación y fortalecimiento de estrategias como la certificación de sostenibilidad en los hoteles de Málaga, para hacer de este territorio un espacio que trabaja en la conservación ambiental.

