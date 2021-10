Las 10 ventajas de motivar en la empresa con actividades de Team Building

El teletrabajo ha aparecido con la pandemia, pero muchas personas ya soñaban con ello antes. A pesar de todas sus ventajas, también ha generado en los trabajadores un sentimiento de desconexión con la empresa y de desmotivación en muchos colaboradores. La cuestión es si se puede teletrabajar y mantener unidos y motivados a los equipos.

La pandemia, sin duda, ha marcado un punto de inflexión en el teletrabajo. Las videoconferencias han mantenido conectadas a las personas, pero el confinamiento ha repercutido en las relaciones de los equipos, que paradójicamente han sentido una fuerte desconexión.

¿El teletrabajo deteriora la relación con los compañeros? Según una reciente encuesta en LinkedIn, el 70% los españoles lo cree así. Este nuevo escenario de trabajo favorece al aislamiento laboral. La pérdida del contacto físico con los compañeros puede enfriar las relaciones y disminuir el espíritu de equipo y el sentimiento de pertenencia. Por eso, ahora más que nunca, es importante apostar por herramientas que permitan motivar y cohesionar a equipos de trabajo. Una de las más eficaces son las actividades de Team Building.

Jesús Ripoll, el socio fundador y CEO de Helpers Speakers, empresa especializada en formación y motivación, expone que “las actividades de Team Building y Team Coaching fomentan la comunicación entre los trabajadores y el trabajo en equipo, aumentando su tolerancia al estrés e impulsando el compañerismo y la creatividad.

Con independencia del componente lúdico de las actividades, el Team Building va más allá y, si son bien realizadas, permiten analizar al grupo y a las personas, sus fortalezas y debilidades, mejorar sus competencias laborales, las famosas soft skills, establecer áreas de mejora, descubrir los estilos de liderazgo de cada uno y potenciar los valores de la empresa. Además, sirven para dar un respiro a los colaboradores y motivarles”.

Es posible mejorar el trabajo en equipo mediante la motivación invisible Su socia en Helpers Speakers, Raquel S. Armán, apunta: “aunque sea por unas horas, se trasciende esa ‘barrera invisible’ de las jerarquías y formalidades de la empresa, logramos que las personas conecten desde lo emocional. Esto queda patente en su actividad estrella, el Team Coaching en veleros. Con el cambio de roles, el ‘jefe’ puede ser asignado a hacer banda, el estrato más bajo dentro de una tripulación. La empatía, el ponerse en el lugar del otro, comprender los tiempos, necesidades y exigencias de los demás es una gran lección de vida.

En estas actividades, con los retos que plantean, cada trabajador puede aportar lo mejor de sí y se siente tenido en cuenta más allá de su rol estrictamente profesional. Además, se trabaja la comunicación efectiva dentro de un entorno que les resulta incierto. Sin duda, todos se van a casa con una gran vivencia y, lo más importante, con muchos descubrimientos sobre sí mismos y sus compañeros”.

Los 10 principales beneficios de un buen Team Building En Helpers Speakers se apoyan en las “4 Ces”: Comunicación, Colaboración, Coordinación y Confianza. Jesús Ripoll cuenta los 10 beneficios para las empresas: potencia la comunicación efectiva en el equipo y la empresa; mejora la confianza, estrecha lazos y fortalece las relaciones entre los compañeros; fomenta el liderazgo colaborador, ya que con la competitividad por alcanzar los distintos retos se descubren los talentos ocultos de cada uno; fomenta la cooperación y el sentimiento de pertenencia al equipo y a la empresa, lo cual sin duda incrementa la felicidad personal y la productividad. Asimismo, mejora la planificación, pues los equipos deben dividir las tareas y elaborar su estrategia para encontrar soluciones ganadoras a cada reto; optimiza la gestión del tiempo y la toma de decisiones bajo presión, ya que el tiempo para cada reto es limitado, el cronómetro no para y hay que decidir y actuar con rapidez y precisión para alcanzar el objetivo. También realiza análisis de áreas de mejora, pues se identifican debilidades y fortalezas que son aplicables no solo al reto, si no en el ámbito laboral; impulsa la creatividad porque se incita la búsqueda de soluciones creativas, fomentando el pensamiento out of the box; potencia la tolerancia al estrés, enseñando a lidiar con la presión y optimizando la capacidad de respuesta a los problemas del día a día. Por último, la diversión: se mejora el estado de ánimo de los trabajadores, la ansiada felicidad laboral, lo que reduce el absentismo y mejora el rendimiento.

Entre las numerosas empresas de Team Building la propuesta de Helpers Speakers resulta sorprendente. Además de sus ya famosos Team Coaching en veleros o teatros, cuentan con dinámicas con caballos, de cocina o coctelería, talleres de RSC (como el montaje de bicicletas solidarias), sin olvidar las actividades de Escape Room que han ganado muchos seguidores en los últimos años y son una de las actividades más demandadas y mejor valoradas.

Y por si todo esto no fuera suficiente, les añaden las “conferencias de motivación”. En Helpers Speakers recuerdan su máxima: “empleados felices, empresas rentables”.