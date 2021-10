Ion Improve está trabajando en la restauración y modificación de un coche Dodge Viper RT 10 Gen 1 Emprendedores de Hoy

El influencer Ion Improve muestra, tanto en su canal de YouTube como en sus redes sociales, su pasión por los coches deportivos y lo que significa para él involucrarse en una labor de mejoras, modificaciones y restauración.

Tras haber participado en distintos trabajos relacionados con el mundo automovilístico, el youtuber se encuentra actualmente trabajando en la reconstrucción completa de un coche Dodge Viper del año 96. Este clásico promete acabar siendo un modelo único en la historia de los vehículos racing y muscle de este tipo.

El modelo Dodge Viper es único en España Ion Improve ha demostrado ser un verdadero aficionado y conocedor de los vehículos deportivos de altas cilindradas y, esta vez, se ha propuesto realizar un proyecto de grandes retos. Son muy pocos los Dodge Viper que pueden circular libremente en España, de hecho, el del youtuber es el único vehículo de esta marca que se encuentra homologado para transitar libremente.

Este modelo del año 96 fue fabricado con características peculiares para que fuera un coche 100% racing. Su carrocería está elaborada con plástico y fibra de vidrio y el interior está tallado a mano con fibra de carbono, dando como resultado un vehículo bastante ligero.

Este Dodge Viper, en particular, fue adquirido por Ion Improve hace poco más de 7 años y pertenecía a una de las exparejas de la reconocida modelo y empresaria Paris Hilton. Esta historia particular y las características del coche lo hacen un vehículo verdaderamente único, que promete acabar siendo un modelo ejemplar en España.

Ion Improve transformará el Dodge Viper Como el mismo youtuber lo ha catalogado, trabajar en la transformación del Dodge Viper se ha convertido en “el proyecto de su vida”, ya que desde pequeño ha idealizado este coche. Entre las modificaciones, se ha propuesto llevar los 420 caballos de fuerza con los que viene el coche de fábrica a 600 caballos, para lo que cambiará el bloque de 10 válvulas, los inyectores, las juntas y forjará nuevas bielas, al igual que los consumibles.

El tubo de escape sufrirá una transformación completa, adaptándose al diseño de carrocería que ha dispuesto para este coche. Para la pintura, combinará los colores blanco, rojo y negro y, en la parte delantera, tendrá un spoiler de carbono en forma de T. Para los interesados en conocer más sobre el proyecto, Ion Improve mostrará los avances en sus redes sociales y en distintos vídeos a través de su canal de YouTube.

