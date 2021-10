La firma cosmecéutica británica presenta la solución peptídica de alta potencia que combate la pigmentación Comunicae

viernes, 29 de octubre de 2021, 08:06 h (CET) Oxy-R Peptides potencia la luminosidad con un ingrediente definitivo: el Oxyresveratrol Medik8, la firma antiedad galardonada mundialmente, presenta su última innovación diseñada para quienes desean tratar los problemas de hiperpigmentación derivados de la edad y la sobreexposición al sol, la pigmentación post-inflamatoria y el tono desigual de la piel: Oxy-R Peptides. Este sérum ligero y de textura sedosa es la nueva solución de péptidos iluminadores creada para actuar sobre la pigmentación desde tres ángulos diferentes, aprovechando el poder de la tecnología patentada de Medik8 para dar luminosidad a la piel. Una fórmula cuyo uso continuado garantiza una mejora visible del tono desigual de la piel y el aspecto general de las zonas hiperpigmentadas.

Oxy-R Peptides puede convertir cualquier hidratante del mercado en un tratamiento despigmentante gracias a su textura, que se fusiona a la perfección con otras fórmulas.

Formulado con un 1% de Oxyresveratrol, la mayor concentración del mercado

El oxyresveratrol es el corazón de la fórmula de los Péptidos Oxy-R. Derivado de la familia de las moras, es un antioxidante con potentes propiedades iluminadoras y antiinflamatorias. Uno de sus principales beneficios es su capacidad para bloquear la función de la tirosinasa, la principal enzima responsable de la producción de melanina. Un dato que avalan los numerosos estudios que demuestran que el oxyresveratrol supera en eficacia a los dos agentes iluminadores más conocidos también por sus propiedades inhibidoras de la tirosinasa, siendo 33 veces más eficaz que el ácido kójico y 45 veces más eficaz que el resveratrol con respecto a la hiperpigmentación.

Máxima estabilidad en su fórmula

Sin embargo, la formulación con oxyresveratrol es difícil por su naturaleza altamente inestable, especialmente a altas concentraciones. Unas características que hacen que se degrade rápidamente, acelerándose con el calor, los rayos UV o un pH elevado. Dado que el oxyresveratrol inestable tiene una función escasa o nula para aclarar la piel, algunas soluciones sortean este problema con concentraciones muy bajas de oxyresveratrol en la fórmula, pero esto acaba afectando al poder iluminador del producto. El equipo de I+D de Medik8, que no rehúye los retos, ha conseguido resolverlo: los Péptidos Oxy-R contienen un 1% de oxyresveratrol (la mayor concentración del mercado) gracias a un ingenioso sistema patentado. El 1% de Oxy-R se almacena en un sistema de conservación patentado en la tapa hasta que se sumerge en el resto de la fórmula mediante el envase Click-Activated en el primer uso. Además, Medik8 ha dividido la fórmula en dos frascos de 10 ml para garantizar la máxima frescura durante su uso.

El oxyresveratrol es 33 veces más eficaz que el ácido kójico y 45 veces más eficaz que el resveratrol.

Triple amenaza contra las manchas

Junto con el oxyresveratrol, Oxy-R Peptides también contiene dos potentes péptidos que suponen una triple amenaza para la hiperpigmentación. El tetrapéptido 30 es un péptido que interrumpe las vías que conducen a la decoloración y al tono desigual de la piel, mientras que el acetilglicilo beta-alanina actúa para detener el transporte de melanina a la célula cutánea, donde la sobreproducción de pigmento se hace visible en la piel. Combinado con el oxyresveratrol, este poderoso trío iluminará visiblemente, mejorará la claridad y combatirá todo tipo de problemas de hiperpigmentación.

Potencia su poder con la rutina CSA

Oxy-R Peptides es el complemento perfecto de la famosa rutina CSA de Medik8. Se absorbe al instante, sin sensación de grasa, Oxy-R Peptides funciona a la perfección con la vitamina C, el protector solar y la vitamina A.

Vitamina C: se ha descubierto que la vitamina C, en particular, es una fantástica compañera del oxyresveratrol, que trabaja en sintonía para ofrecer unos resultados de luminosidad incomparables. The Journal of Biological Chemistry descubrió que el uso de la vitamina C junto con el oxyresveratrol potencia su poder de iluminación.

se ha descubierto que la vitamina C, en particular, es una fantástica compañera del oxyresveratrol, que trabaja en sintonía para ofrecer unos resultados de luminosidad incomparables. Protección solar: cualquier rutina que busque combatir la hiperpigmentación debe incluir un protector solar para evitar la aparición de nuevas manchas de pigmentación. Como especialistas en protección solar, Medik8 ofrece una gama de fórmulas de protección solar de excelente textura para potenciar los efectos de los péptidos Oxy-R.

cualquier rutina que busque combatir la hiperpigmentación debe incluir un protector solar para evitar la aparición de nuevas manchas de pigmentación. Como especialistas en protección solar, Medik8 ofrece una gama de fórmulas de protección solar de excelente textura para potenciar los efectos de los péptidos Oxy-R. Vitamina A: por último, la vitamina A ayuda a la renovación celular por la noche, lo que da lugar a un rostro con un tono más uniforme. Si se utiliza junto con los péptidos Oxy-R, los resultados son extraordinarios. Indicaciones

Antes del primer uso, presiona firmemente la tapa del frasco hasta que haga clic y seguidamente agita el producto durante 30 segundos para activarlo. Sólo debe activarse un envase. El segundo se activará una vez se termine el primero. Retira la tapa y cámbiala por el cuentagotas para poder aplicar el producto más cómodamente. El sérum Oxy-R Peptides de Medik8 debe aplicarse después de la limpieza por la mañana y por la noche, aplicando 6 gotas del producto por el rostro, el cuello y el escote, evitando el contorno de ojos. Antes de aplicar el resto de productos dejamos que se absorba.

Oxy-R Peptides es un producto a base de agua, por lo que debe utilizarse antes de los productos a base de aceite en la rutina de belleza. Detalles de venta

Disponible en Medik8.es o en centros especializados. Para encontrar su clínica Medik8 más cercana, hacer clic aquí.

WWW.MEDIK8.ES

PVP:75€

