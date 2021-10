El papel destacado de Sweet Matitos en la New York Fashion Week Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 18:00 h (CET)

La reputada semana de la moda de Nueva York (New York Fashion Week) finalizó a lo grande con un papel relevante de la marca española de lujo asequible Sweet Matitos. La firma mostró innovación en sus diseños y dejó excelentes comentarios entre el público presente entendido en la materia.

Fundada en 2016, Sweet Matitos ha tomado un impulso pasando a fabricar el 100% de su colección en España y reduciendo el número de prendas por modelo convirtiéndose en la primera marca internacional de alta costura asequible. Esto ha sido un plus tanto para los consumidores, como para los especialistas del sector, que han destacado la presencia de Sweet Matitos en NYFW como un triunfo del slow fashion.

Sweet Matitos: moda y lujo al alcance de todos La empresa fundada en 2016 por los empresarios Francesc Maristany y Matías Jaramillo engalanó la pasarela en la gran semana de la moda neoyorquina. Sweet Matitos ha desfilado anteriormente en pasarelas como la de Barcelona resaltando por su lujo, pero principalmente por el estilo de vida natural y divertido que comparten con todos los seguidores de la marca.

Quienes buscan estar elegantes sin renunciar a otros caprichos pueden encontrar múltiples opciones en Sweet Matitos, que tiene el propósito de satisfacer las necesidades de los más exigentes sin vaciar su bolsillo. La marca es consciente del cambio de patrón del consumidor y entienden que la moda ya no está en la lista de prioridades en cuanto al gasto se refiere. Por ello, han decidido ofrecer lo mismo que las históricas marcas de lujo por un precio asequible.

¿A qué se debe el éxito de Sweet Matitos? Mantener identificadas a las personas con una marca es el sueño de toda empresa. Esto lo ha sabido lograr muy bien Sweet Matitos, que ha dejado muestra de personalidad y estilo propio en todas las pasarelas que ha tocado.

Además, para quienes buscan comprar moda a un precio asequible, pueden hacerlo con toda facilidad al elegir a esta marca. Del mismo modo, se respaldan en que ha sido elegida por grandes personalidades para mostrarse en múltiples galas.

Entre las figuras más destacadas que han sido vestidas por Sweet Matitos, se encuentran la Reina de España, Patricia Olmedilla, Naty Abascal y las cantantes Paulina Rubio y Filippa Giordano.

Por otro lado, las actrices Elsa Ortiz, Adriana Ugarte o Aída Flix, también han posado de manera pública con esta marca. Del mismo modo, no se puede dejar de mencionar a referentes en el mundo del lujo como Theresa Bernabé.

Este éxito entre las personalidades más reconocidas, así como la presencia de Sweet Matitos en la New York Fashion Week, son solo una muestra más del realce de la marca española en el mundo de la moda.

