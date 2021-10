ClimaMania presenta 6 sistemas de calefacción económicos Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 18:07 h (CET) Cuando llega el frío y se quiere disfrutar de un confort ideal con la calefacción en cada hogar, la única preocupación es el consumo y el gasto que supone. Pero existen 6 maneras de climatización económicas y algunas, además, ecológicas La calefacción es un gasto alto para los hogares

Al pensar en estufas o calefacción la primera reacción de la mente es pensar en el último día de ese mismo mes, para abrir la factura de la luz o el gas y comprobar el precio que se paga por estar calentitos en casa.

Parece que es desproporcional estar confortable en casa en invierno con lo que se tiene que pagar a fin de mes, y a más confort, más alta serán las facturas. Pero no siempre es así, hay sistemas de calefacción de bajo consumo y algunas incluso, ecológicas.

“El uso de la calefacción supone una media del 47% del gasto total de los servicios que hay en un hogar en España.”

Lo que cuentan los expertos en climatización

ClimaMania, empresa experta en climatización para hogares, distribuye cada vez más productos de climatización eficientes de bajo consumo y ecológicos.

“Actualmente utilizamos sistemas de calefacción poco eficientes en muchos hogares de España, aunque por las ventas notamos que cada vez más los usuarios buscan sistemas más ecológicos y sobre todo más eficientes” cuenta Albert J. director de marketing en ClimaMania.com.

Estos son los sistemas más económicos de calefacción

Como y cuáles son los sistemas de calefacción eficientes, económicos y más ecológicos a día de hoy:

Estufas de pellets

Las estufas de pellets son un sistema ecológico y eficiente de calefacción. Cada vez hay más demanda de este producto ya que el pellet, su combustible, es barato, tiene un rendimiento muy alto, es fácil de almacenar y es 100% natural.

Calderas de pellets y policombustibles

Al igual que las estufas de pellet, las calderas de pellets o policombustible tienen un rendimiento del 95% aproximadamente con un combustible barato y ecológico ideal para climatizar cualquier tipo de hogar. Sin consumo de gas y apenas electricidad.

Aerotermia

Algo muy desconocido es la aerotermia. La aerotermia consume menos de un 30% de electricidad y lo demás lo hace del aire. Más del 70% de energía es gratuita y lo extrae de la temperatura ambiental del aire. Los aparatos de aerotermia suelen tener calificaciones energéticas de A+++. Se calcula que la aerotermia supone un ahorro en calefacción frente a las calderas de gas del 25%.

Calderas de leña

Al igual que las calderas de pellet, las calderas de leña son ecológicas y utilizan la leña como combustible. Estas calderas tienen altos rendimientos gracias a su innovadora tecnología, pero esta más destinada a utilizarse en entornos rurales por el fácil acceso al almacenaje del combustible.

Calderas de gas

Si, las calderas de gas de toda la vida, están entre los sistemas de calefacción más eficientes para los hogares. Carlos J.m técnico especializado en climatización de ClimaMania, expone: “En una instalación por caldera de gas y radiadores, es importante tener una buena instalación y buenos productos de calidad, las calderas ahora son mucho más eficientes y los radiadores de aluminio cada vez generan más calor”. Con esta información se puede saber que, al renovar las calderas y radiadores, se notará un ahorro en consumo.

Bombas de calor

Las bombas de calor de muchos aparatos de aire acondicionado generan un calor muy eficiente. Gracias a la tecnología de estos aparatos, son capaces de hacer un intercambio de energía de hasta más de 4 veces positiva, gastando 1kW de electricidad, pueden generar más de 4 kW de energía térmica.

Así termina la lista de los 6 sistemas de calefacción más económicos para no pasar frío ese invierno. Algunos son una gran novedad, otros parecían más anticuados y otros parece que cuando toque renovar la instalación se conseguirá mejorar eficiencia.

“Actualmente, con la tecnología innovadora que hay en los distintos productos, mantener sistemas anticuados o de poca eficiencia acaba saliendo más caro” comentaba Albert J.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.