Terra ² de Atos consigue las imagenes más completas jamás captadas de nuestro planeta

jueves, 28 de octubre de 2021, 18:08 h (CET) Atos lanza Terra², una aplicación móvil que proporciona datos valiosos para que los tomadores de datos y las personas influyentes puedan tomar decisiones basadas en datos, respaldando la ambición de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) Los datos presentados combinan las imágenes satelitales ofrecidas por la Plataforma de Observación de la Tierra Mundi Web Services de Atos, el programa de observación de la Tierra más grande del mundo, con investigación científica de laboratorios internacionales e institutos de investigación liderados por el LSCE (Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement) sobre monitorización de carbono. En conjunto, esto proporciona un análisis de datos en 6 sectores específicos (como la industria o el transporte terrestre) para ayudar a comprender el efecto de las emisiones de CO2 y encontrar soluciones adecuadas.

Terra² ofrece un nivel único de información que permite la formulación de políticas, la creación y evaluación de iniciativas de descarbonización, la influencia de las partes interesadas y otros gobiernos en su carrera por las 'emisiones cero netas', y de alentar un cambio en el comportamiento de los ciudadanos para un futuro más seguro y sostenible.

Terra² ofrece a los usuarios una serie de opciones de seguimiento, como los contaminantes atmosféricos, la evolución de los contaminantes de COP21 a COP26 y monitorización de carbono, así como, la capacidad de rastrearlos en una región o ciudad de su elección. La aplicación también incluye un enlace directo a información y demostraciones online de 5 de los servicios de Mundi: Monitorización de gases de efecto invernadero, detección de temperatura, monitorización de agua dulce superficial, contaminación atmosférica y cetección de vegetación.

Con Terra², cualquier gobierno u organismo público puede obtener información sobre una variedad de áreas diferentes: desde el impacto de la urbanización para informar sobre la planificación urbana, hasta señales de los efectos de la deforestación en diferentes países o regiones, la calidad del aire y la monitorización de la contaminación, todo lo cual puede utilizarse para dar forma a la nueva formulación de políticas. Terra² proporciona 5 años de datos, lo que permite comparar y ver una evolución a lo largo de los años para medir el progreso.

"Esta es la primera aplicación, que yo sepa, disponible en todo el mundo que integra millones de observaciones diarias de una constelación de satélites con datos de miles de sensores terrestres, aéreos y marinos de todo el mundo para crear las imágenes más completas de la Tierra, que alguna vez han sido capturados. Ninguna otra plataforma pone a disposición datos medioambientales tan detallados y holísticos, y estamos orgullosos de trabajar en colaboración con Atos para ofrecer un nivel de conocimiento realmente único". Terra² podrá aumentar la concienciación sobre el efecto de las emisiones de CO2, desde los responsables políticos hasta el público en general, y empoderar a los usuarios con una nueva perspectiva sobre nuestro planeta, para permitir un cambio de comportamiento positivo y sostenido para la transición al cero neto", dijo Philippe Bousquet, profesor de la Université de Versailles St-Quentin e investigador de LSCE.

"Como socio de confianza de los gobiernos de todo el mundo, trabajamos con nuestros clientes y sus grupos de interés para ayudar a construir un futuro seguro y sostenible para las personas y el planeta", dijo Nourdine Bihmane, Jefe de la Línea de Negocio de Descarbonización de Atos. "La COP26 es un momento crucial para el futuro del cambio climático y el momento de actuar es ahora. Como precursora en la aceleración de la descarbonización, esta nueva aplicación es la ilustración perfecta del compromiso de Atos en la transformación de la forma en que se diseñan, desarrollan y utilizan las tecnologías digitales, y lo llamamos "Transformación para el Bien".

Terra² ya está disponible para su descarga gratuita (para usuarios de Android y Apple), en 7 idiomas (inglés, francés, español, alemán, holandés, italiano y griego). Pulse el siguiente código QR para descargar la aplicación:

Atos presentará su nueva aplicación móvil Terra2 en "Tech for Climate Action", que forma parte de la COP26, la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Glasgow (del 31 de octubre al 12 de noviembre), donde compartirá su ambición de cero neto 2028, su experiencia en descarbonización y sus soluciones de innovación para ayudar a impulsar la transformación de cero neto.

