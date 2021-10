Camiseta solidaria contra el bullying y el suicidio

Camiseta creada para reforzar la campaña #StopBullyingForKira con la colaboración de la Asociación NACE No al Acoso Escolar para dar cara y voz a las víctimas del bullying. Usarla en la maratón Entre los jóvenes y adolescentes, el suicidio es una de las primeras causas de muerte en España. Hay que concienciar sobre esto a la sociedad. El acoso escolar puede producir depresión, ansiedad, psicosis, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de la personalidad, de la conducta alimentaria o adicciones. Estos son sólo algunos de los problemas de salud mental que ocasiona el bullying, que en casos extremos acaban en suicidio.

En Insigpol se puede comprar esta camiseta muy por debajo de su precio de fabricación para colaborar contra el acoso escolar y el suicidio.

Si hace la compra en tienda física tiene que hacer previamente la compra online, y cuando la tengan lista le avisán para que pueda retirarla . Si hace la compra online se la enviarán en unos pocos días.

Condiciones para adquirir esta camiseta

Estas son las condiciones para adquirir esta camiseta, ponérsela cuando vaya a correr, en especial a maratones. La próxima maratón de Barcelona es por la salud mental. Ese día sería el ideal.

Cuando tenga la camiseta hay que hacer lo siguiente. Hacerse una foto con la camiseta puesta, subirla a las redes sociales con el hastag #StopBullyingForKira, #StopsSuicidios y #SaludMental.

Ya no se puede salvar a Kira que murió víctima de un presunto acoso escolar, pero se puede hacer que otros no se suiciden si se hace visible esta plaga.

La camiseta es de algodón 100% de la marca Fruit of The Loom. Viene por las dos caras con el hastag #StopBullyingForKira, #StopSuicidios y #SaludMental, y el logo de la asociacion NACE No al Acoso Escolar.

Insigpol no obtiene beneficios con la venta de esta camiseta, al contrario esta prenda se comercializa por debajo de su coste real.

Sponsor: Insigpol

Colaborador : Nace No al Acoso Escolar.

Nota: Esta camiseta se enviará gratis a pedidos superiores de 50 euros, portes aparte, si la incluye en la cesta de la compra al hacer el pedido online junto a otros productos. Si olvida ponerla en su cesta, luego no podrá reclamar que se le envíe en un envío aparte. Una vez comprada se abonará el coste a través de su tarjeta o bizum.

Si va a correr en la maratón de Barcelona, puedes ir a Insigpol en calle Segre, 57 de Barcelona, demuestre que participa, y se la dará gratis a cambio del compromiso de participar en dicha maratón y subir una foto con la camiseta puesta con el hastag #StopBullyingForKira y el resto de hastag que pone en la camiseta en las redes sociales. Promoción valida hasta fin de existencias.

Hacer clic en los enlaces para comprar las camisetas:

https://www.vinilos-camisetas.com/otras-camisetas/1674-camiseta-stop-bullying-for-kira.html

https://insigniaspoliciales.com/es/otras-camisetas/8667-39401-camiseta-stopbullyingforkira.html#/90-talla-s