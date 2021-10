Consultia Business Travel lanza la primera solución integral para la gestión de los viajes de negocios Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 17:51 h (CET) Permite gestionar desde la reserva hasta la cuenta de gastos en un clic e, incluso, contar con el servicio Personal Travel Assistant, con el que el viajero tiene a su disposición una persona asignada que se encarga de solucionar cualquier posible imprevisto que surja durante el viaje. Supone un antes y un después en el modelo de negocio del sector al ofrecer un sistema integral de gestión SaaS (software como servicio), que elimina los fees de gestión y se integra con múltiples ERPs Madrid, 28 de octubre 2021.- Consultia Business Travel, compañía española especializada en la gestión integral de viajes de negocios, lanza Destinux, un sistema innovador para la gestión de viajes de empresa que revoluciona el sector de Business Travel al permitir administrar de forma integral, eficiente y rentable los viajes de negocios de cualquier corporación.

Esta nueva solución tecnológica supone un cambio radical en el modelo de negocio del sector de los viajes corporativos, lo que significa “un antes y un después” al ofrecer un software integral de gestión que elimina los fees de gestión y se integra con múltiples ERPs. Así, con este sistema SaaS (software as a service), el cliente paga por usar el software y evita tener que pagar comisiones por reservas consiguiendo un ahorro de hasta de un 20% en el primer año.

Ahorro y eficiencia en la gestión de los viajes de empresa

La avanzada tecnología de Destinux y su sistema de gestión junto al servicio de Personal Travel Assistant permite a las empresas reducir costes, y hacer eficientes los viajes de negocios. Sus principales ventajas son:

Digitaliza y automatiza todos los procesos que intervienen en la gestión, administración y análisis de los viajes corporativos.

Ofrece más de 3 millones de hoteles, 27 compañías de alquiler de coches, 650 aerolíneas, RENFE, servicio de transfers en más de 160 países y servicio de taxis y VTC en más de 90 países.

Se integra con el ERP del cliente. La comunicación bidireccional con el ERP elimina islas de información, permite reducir procesos y obtener datos en tiempo real para una toma de decisiones informada.

Se adapta a las necesidades y peculiaridades de las empresas, sin importar complejidad.

Tecnología altamente escalable, capacitada para avanzar y adelantarse a los cambios del sector. De esta forma, Consultia Business Travel se convierte en la primera empresa en poner la industria de viajes empresarial a un clic de pymes y grandes corporaciones dando respuesta a las necesidades actuales de este mercado.

El nuevo sistema Destinux automatiza y digitaliza los procesos de los viajes de trabajo integrándolos, si el cliente lo necesita, en el sistema de la empresa de forma que el usuario puede reservar su viaje, cumpliendo la política de la empresa y pasar gastos que se integran en el sistema de contabilidad. Todo ello ubicado en la nube permitiendo el acceso y análisis de datos en tiempo real. Además, lo hace humanizando la gestión ya que se le asigna una persona que le acompaña desde la reserva del viaje hasta su regreso, para que el usuario se centre en su viaje de negocios, no en la logística del viaje.

Según un estudio elaborado por Consultia Business Travel, por cada 1 euro invertido en Destinux, la empresa puede llegar a ahorrar entre 4 y 6 euros, consiguiendo reducir hasta un 20% los gastos de los viajes de negocios.

Según Carlos Martínez, CEO de Consultia Business Travel, “cuando llegué a Consultia lo tuve claro: es el modelo de gestión de viajes que necesitan las empresas que quieren ser más eficientes en la gestión de los viaje de negocio, suma servicio profesional y una plataforma digital inigualable”.

Según Juan Manuel Baixauli, COO de Consultia Business Travel, “la búsqueda de eficiencia, digitalización, ahorros, control, para la empresa y la calidad del servicio al viajero, han sido las claves que nos han inspirado durante años para conseguir un desarrollo como el que acabamos de presentar ahora con Destinux”.

Cinco módulos para la gestión integral eficiente de los viajes de negocios

Destinux centraliza en la misma plataforma todos los procesos que intervienen en la gestión de viajes de manera eficaz y rentable a través de diferentes módulos:

centraliza en la misma plataforma todos los procesos que intervienen en la gestión de viajes de manera eficaz y rentable a través de diferentes módulos: Módulo de reservas: pone a disposición de la empresa toda la industria de viajes, con un solo clic (hoteles, aviones, taxis, alquiler de coches,…).

pone a disposición de la empresa toda la industria de viajes, con un solo clic (hoteles, aviones, taxis, alquiler de coches,…). Módulo de gestión, administración y financiero: permite cargar las políticas de compras y reglas de negocio, automatiza y digitaliza los procesos administrativos/financieros de los viajes, asegurando el cumplimiento de las políticas de compra y eliminando operaciones manuales.

permite cargar las políticas de compras y reglas de negocio, automatiza y digitaliza los procesos administrativos/financieros de los viajes, asegurando el cumplimiento de las políticas de compra y eliminando operaciones manuales. Módulo de análisis y datos: permite a la empresa poseer y acceder a todos los datos de viajes generados, para la elaboración de presupuestos, cambios/ajustes en la política de compras y reglas de negocio, informes de CO2 y de viajeros frecuentes para el tema del IRPF.

permite a la empresa poseer y acceder a todos los datos de viajes generados, para la elaboración de presupuestos, cambios/ajustes en la política de compras y reglas de negocio, informes de CO2 y de viajeros frecuentes para el tema del IRPF. Módulo de gastos y dietas: permite al usuario de la empresa pasar todos los gastos y dietas de viaje de forma digital y online, ahorrando tiempo y contabilizando correctamente el IVA para la empresa (herramienta certificada por el Ministerio de Hacienda de España).

permite al usuario de la empresa pasar todos los gastos y dietas de viaje de forma digital y online, ahorrando tiempo y contabilizando correctamente el IVA para la empresa (herramienta certificada por el Ministerio de Hacienda de España). Módulo tecnología: permite integrar los procesos de gestión de viajes con los sistemas internos de la compañía (ERP), vía API’s, eliminando islas de información en la empresa y agilizando la toma de decisiones en la gestión diaria. Sobre Consultia Travel

Consultia Business Travel® es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel Management Company). Ofrecemos una solución diferenciada basada en (i) un software en la nube (Destinux®) y (ii) un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofreciendo una solución integral para la gestión de los viajes de empresa Además, gestionamos las necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. La startup ha integrado en un potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.

