Grupo Marktel se expande con la adquisición de Interactivo Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 17:38 h (CET) Marktel adquiere una posición de referencia en el mercado de habla hispana y anglosajona. Mediante esta operación, Interactivo se verá reforzada en el ámbito digital con una importante oferta de aportación de valor Marktel, una compañía full BPO posicionada en España y Portugal, ha anunciado hoy que ha llevado a cabo la adquisición de la compañía Interactivo Contact Center Colombia, empresa BPO que actúa como hub regional proporcionando servicios a clientes para diversos países. Toda esta operación ha sido posible gracias a la colaboración con el Fondo Santander Smart, destinado exclusivamente a acompañar iniciativas con potencial de crecimiento, sostenibles, innovadoras y digitales.

El Fondo Santander Smart ha querido apostar por la trayectoria y evolución del grupo, apoyando el plan estratégico de crecimiento inorgánico. Marktel es una compañía full BPO presente en España y Portugal, con 21 años de trayectoria. En la actualidad, proporciona servicios a diferentes clientes presentes en el IBEX 35 y que forman parte de los principales sectores de actuación como son las telecomunicaciones, seguros, banca, utilities y retail, entre otros.

Interactivo es una empresa BPO que cuenta con 23 años de trayectoria y sede en Bogotá. Funciona como hub regional proporcionando servicios a clientes para diferentes países: Argentina, Chile, México, Brasil y países de Centroamérica, además de la propia Colombia. En este momento es socio estratégico de clientes en varios sectores relevantes de la administración pública, telecomunicaciones, banca, seguros, retail, industrial, sanitario y farmacológico.

Marktel e Interactivo coinciden en su filosofía y en los procesos end to end digitales

Marktel e Interactivo son dos empresas que coinciden tanto en su filosofía de mejora continua dentro de los servicios de ciclo de vida integral de clientes, así como en los procesos end to end digitales. Mediante esta operación, Interactivo se verá reforzada en el ámbito digital con una importante oferta de aportación de valor, la cual Marktel a través de su ecosistema tecnológico pone a su disposición. Mientras que Marktel adquiere una posición de referencia en el mercado de habla hispana y anglosajona, convirtiendo a Colombia en un hub operativo de servicios para el continente americano, posicionándose como un proveedor global para sus clientes actuales.

Grupo Marktel, dando continuidad a su plan de expansión planea la apertura de un nuevo site en Colombia (eje cafetero), con el que seguirá aumentando las capacidades del grupo en la región.

“Esta adquisición representa un gran avance en la estrategia de crecimiento del grupo, ya que reduce sustancialmente el plazo de implantación en el continente americano, y estamos convencidos, que en un corto espacio de tiempo podremos obtener un crecimiento del 100% en la región”, explica Miguel Molina, CEO de Grupo Marktel.

Sobre Grupo Marktel

Marktel es una compañía full BPO posicionada en España y Portugal, con 21 años de trayectoria proporcionando servicios a clientes del IBEX 35 que se encuentran en los principales sectores de actuación como son telecomunicaciones, seguros, banca, utilities y retail entre otros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.