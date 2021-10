Cómo ahorrar costes en el emprendimiento, por ISLAS SEM Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 17:26 h (CET) Ahorrar es el mayor deseo compartido por todos los emprendedores. Muchos emprendedores quedan contaminados por todo lo que escuchan e invierten en un gasto, donde pueden conseguir o no sus objetivos a futuro, como autónomos o empresas La mejor solución para ahorrar a la hora de emprender, en la mayoría de los casos, es que se utilicen metodologías eficientes de contrucción del proyecto. Existen multitud de formaciones gratuitas o privadas donde hay un alto aprovechamiento, sin salir con un proyecto bien finalizado. Al menos así lo manifiestan los distintos encuestados cuando ISLAS SEM -empresa especializada en tiendas online, web, marketing y publicidad digital- ha querido realizar un breve análsis de la situación del emprendedor, con motivo del décimo aniversario con su proyecto empresarial.

Las cosas que más falta hacen a los emprendedores desde el punto de vista y experiencia de ISLAS SEM son:

- Enseñar a comercializar y a elegir los canales de venta porque las empresas invierten en realizar 100.000 flyer dirigidos a B2B, con un buzoneo profesional y aún así no se llega el público objetivo deseado. Invierten en radio y tampoco. Luego están los detractores que dicen que sí, que a ellos les ha funcionado la radio, el flyer, las vallas publicitarias a pie de carretera. ¿Por qué le funcionan a unos sí y otros no? La mayoría de las veces se cometen estos errores de gastos por actuar al estilo COCO: copias y coincidencias, sin un estudio profesional de las acciones publicitarias para llegar a la comercialización. Este estilo consiste en que el emprendedor copia al que considera más fuerte, al que admira o a su competidor, pensando que así logrará sus objetivos. Copia la web, copia la publicidad... sin reflexionar y luego le viene la pérdida económica, que algunas veces es soportable para su estructura de precios y otras veces no.

- La publicidad digital, que es el área donde ISLAS SEM está especializada, tiene una mejor predicción para alcanzar la cuota del público objetivo, ya se trabaja con audiencias similares o personalizadas y con algoritmos. A nadie se le escapa que el gran triunfo de los soberanos publicitarios digitales viene dado por la mejora competitiva que internet permite a la hora de llegar al público adecuado. Sin embargo, hace falta un buen estudio para conocer el target, el clúster en el cual invertir. Se intenta ir a precios bajos y a no tener que participar en reuniones de marketing y publicidad, alegando falta de tiempo y otros factores, como es no contar con un presupuesto de marketing y publicidad consolidado.

Muchos emprendedores pueden tener un presupuesto para invertirlo en publicidad. El verdadero obstáculo es el de no realizar un estudio previo para saber dónde hay que invertir ese presupuesto. El éxito está en saber cómo combinar el presupuesto de marketing digital con el presupuesto de marketing tradicional.

- Explicar la percepción del precio se ha convertido en una de las necesidades más importantes para todos los nuevos emprendedores, ya que están supeditados a ser tratados como becarios en sus primeros años de emprendiduría.

- La comunicación visual sigue quedando relegada o, a veces, no está en las manos adecuadas. Es un retroceso de gran valor no apostar por trabajar una buena identidad corporativa y lanzar las fortalezas del mensaje publicitario, con algo más que un diseñador gráfico. Donde hay que poner el enfásis es en la comunicación visual.

- Los gastos tienen que estar equiparados con los ingresos: al contratar una partida de doscientos euros al mes, hay que contar con ingresos continuos y consolidados que cubran esta partida. En este sentido combiene hacer números, ser un auténtico financiero y controlar visualmente, con las tecnologías adecuadas, las inversiones, gastos e ingresos. No se debería estar facturando con una hoja excel por el mero hecho de ser emprendedor.

Ventajas de trabajar con ISLAS SEM:

- En el presupuesto mensual están prorrateados los estudios de marketing y publicidad que darán con la solución más rentable en la inversión

- La comunicación visual, la fotografía y el vídeo de alta calidad son parte de los valores de ISLAS SEM

- Trabajar con tecnologías económicas, que cumplan la protección de datos, preferiblemente tecnologías que estén alojadas en Europa

- Sesiones donde los emprendedores trabajan hoy, para tener sostenibilidad mañana

Si se emprende hay que invertir en ideas bien diseñadas y contrastadas. Es importante que se pueda trabajar con la experiencia de empresas que ya han hecho el camino antes y saben lo que hacen y, por lo tanto, pueden aconsejar cómo realizar dicho camino de la forma más adecuada a la emprendiduría, en los primeros años de la vida del negocio. Solicite una reunión sin ningún tipo de compromiso, en este enlace: Solicitar reunión con ISLAS SEM y ganar un juego de tazas de ISLAS SEM, contratando la primera tienda online.

