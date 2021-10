Grupo Neolith® confía a Sothis la digitalización de sus procesos de gestión y desarrollo de las personas Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 17:27 h (CET) Grupo Neolith®, líder global en el sector de la Piedra Sinterizada, ha confiado a Sothis, compañía especializada en soluciones integradas de tecnologías de la información, gestión industrial y gestión empresarial, la digitalización de sus procesos de gestión y desarrollo de personas. Concretamente, Sothis desplegará la plataforma cloud SucessFactors de SAP, una herramienta capaz de cubrir todos los procesos de RR.HH. a nivel global El objetivo del despliegue es digitalizar los procesos del área de personas del Grupo Neolith®, empezando por la gestión de la bienvenida y continuando con la evaluación del desempeño, gestión de objetivos y la gestión del talento a través de planes de desarrollo y carrera.

Una de las principales ventajas que se logrará será el acceso a la información, en tiempo real, por parte de los directores, responsables y la mayoría de empleados cualificados de la compañía. Por ejemplo, gran parte de los empleados podrán solicitar vacaciones o hacer consultas sobre sus objetivos, desempeño, etc.

Además, para completar esta apuesta por la digitalización, Grupo Neolith® también ha elegido a Sothis para implementar a nivel global SAP Concur, la plataforma digital líder a nivel mundial para la gestión de los gastos de viaje y negocio. Con esta implantación se dará un mejor servicio y se facilitarán las gestiones realizadas por los empleados que incurren regularmente en este tipo de gastos.

Una muestra más de la apuesta por parte de Grupo Neolith® por la digitalización, es que, aparte de los procesos mencionados, la compañía también cuenta con un portal de empleo y se está avanzando en la implantación de una herramienta de valoración del compromiso y satisfacción de nuestras personas. Según indica Oscar Sanchis, director de RR.HH de Grupo Neolith®, “la creación de valor a través de la simplificación y digitalización de la gestión de los procesos de RR.HH es un paso clave para aumentar el compromiso y la satisfacción de nuestros empleados ayudando a formar una cultura que nos permita crecer globalmente de forma fácil y ordenada. En nuestra organización se está avanzando claramente en esta dirección y en un breve espacio de tiempo también estaremos a la vanguardia en este aspecto”.

Aurora Belda, directora de la unidad de negocio SAP en Sothis, destaca que “nos alegra poder ayudar a Grupo Neolith® en un momento tan estratégico para la compañía, inmersa en un plan de expansión internacional basado en la innovación de producto y la digitalización como principales pilares. Estamos seguros de que la tecnología de SAP y nuestros consultores estarán a la altura de sus necesidades más exigentes”.

La elección de Sothis se debe a su gran conocimiento de la tecnología de SAP, referente mundial en software de gestión empresarial y de quien es Gold Partner, contando con varias certificaciones al más alto nivel y productos y soluciones de desarrollo propio en base a su tecnología.

En este sentido, José Luis Ramón, CEO de Grupo Neolith®, indica que “contar con una plataforma de gestión de nuestro talento en la nube como SAP SuccessFactors es una apuesta estratégica para seguir creando valor, al tiempo que ofrecemos a nivel global a nuestros equipos, la mejor empresa en la que desarrollarse. La experiencia de Sothis en el ámbito de los recursos humanos y su especialización en las soluciones de SAP han sido claves para su elección”.

Raúl Martínez, CEO Sothis, destaca que “en plena economía digital, unir datos, talento y tecnología es esencial para ser competitivos. Esperamos que la tecnología de SAP y el conocimiento de nuestros consultores ayude al grupo a seguir recorriendo un camino de crecimiento y expansión basado en la innovación”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según recoge IRISBOND, más de 125.000 personas no pueden comunicarse con su entorno debido a diferentes afecciones Los VIII Premios Mujeres a Seguir ya tienen ganadoras Cómo saber si el chocolate que se consume es Premium Camiseta solidaria contra el bullying y el suicidio Terra ² de Atos consigue las imagenes más completas jamás captadas de nuestro planeta