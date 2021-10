GoDaddy School of Digital presenta una edición especial para ayudar a los emprendedores a iniciarse online Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 17:03 h (CET) Esta nueva edición se celebrará los días 27 y 28 de octubre y abordará cuatro temas diferentes: WordPress, Datos y Analítica, Ecommerce y Ventas (B2C) y Social Selling (B2B). Las sesiones formativas, que son gratuitas, tendrán una duración de 30 minutos cada una y se retransmitirán en directo a través de Facebook y YouTube de GoDaddy GoDaddy, empresa que empodera a los emprendedores en su día a día, pone en marcha una edición especial que cierra su proyecto GoDaddy School of Digital, una iniciativa enfocada en la formación que comenzó con el objetivo de ayudar a las pequeñas empresas y autónomos a digitalizar sus negocios y mostrarle los beneficios derivados de tener presencia online. Con esta nueva edición, el reto de GoDaddy es ayudar a minimizar el riesgo de las pequeñas empresas al iniciar un negocio, a superar la curva de aprendizaje de los emprendedores de una manera acelerada, contribuir a dar visibilidad online a los pequeños negocios que lo necesiten y, al mismo tiempo, facilitarles todas las herramientas y conocimientos necesarios para lograr dar el salto al mundo online con éxito.

Las nuevas clases online son totalmente gratuitas, se retransmiten en directo y tendrán lugar los días 27 y 28 de octubre. Cubrirán cuatro temas diferentes: WordPress, Datos y Analítica, Ecommerce y Ventas (B2C) y Social Selling (B2B). En total, habrá ocho sesiones con una duración de 30 minutos cada una y se retransmitirán en directo en Facebook y YouTube.

Rubén Gallardo, fundador y CEO de Aprendamos Marketing y Marketing, Olatz Elezcano, equipo de Comunicación & Sostenibilidad en Micolet, Pepe Martín, cofundador de Minimalism Brand y experto en ecommerce, y Toni Pérez, Co fundador y CEO de Bloobirds son los profesionales que aportarán sus conocimientos a todos aquellos los asistentes.

Asimismo, participarán empresas como Venca, una compañía de moda con desarrollo propio líder en Ecommerce en España con más de 30 años de trayectoria, la compañía Metricool, que cuenta con una herramienta de gestión de redes sociales y publicidad online web y móvil, ambas clientes actuales de GoDaddy. Otra de los participantes será Manu del Moral, creador de Secretosdemadrid.es, un blog de gran éxito sobre la ciudad de Madrid y, por último, asistirá Judit Catalá, una emprendedora e influencer que dedica su experiencia a desarrollar estrategias de éxito para saber cómo hacer crecer un negocio.

“GoDaddy School of Digital es un proyecto formativo gratuito diseñado exclusivamente para las pequeñas empresas españolas que quieran iniciar o continuar su andadura digital, con las herramientas adecuadas para alcanzar el éxito con su negocio online. En estas sesiones queremos aportar nuevas ideas a los emprendedores para ayudarles a hacer crecer su negocio online, incluyendo el uso de los canales de marketing digital y redes sociales, etc.”, destaca Gianluca Stamerra, director sénior de Godaddy del Sur de Europa.

"Hay un aspecto de la digitalización que deben tener claro las pequeñas empresas españolas: crear o tener una versión online no es tan complicado como se piensa. Desde utilizar una herramienta de creación de páginas web como Páginas Web + Marketing hasta sistemas de gestión de contenidos como WordPress, es más fácil de lo que se puede imaginar, con la orientación adecuada. En GoDaddy, trabajamos para crear iniciativas que ayuden a los emprendedores españoles a conocer y sentirse más cómodos a la hora de crear una fuerte presencia digital, junto con nuestra suite integrada de herramientas y orientación", concluye Stamerra.

En la plataforma GoDaddy School of Digital, las clases y talleres de formación están disponibles online, de forma gratuita, para todos los emprendedores que quieran dar el paso o avanzar en su digitalización.

