Nace Usyncro, la solución blockchain que digitaliza la logística del comercio mundial

jueves, 28 de octubre de 2021, 16:47 h (CET) La plataforma independiente y abierta que sincroniza a los actores de la cadena de suministro y digitaliza las operaciones tradicionales Usyncro, la solución abierta e independiente que digitaliza la logística del comercio global, nace como evolución de la plataforma eCustoms al incorporar nuevas funcionalidades e integrar servicios de terceros para un contexto multimodal que responda a la actual problemática de la Cadena de Suministro. ­

La plataforma SAAS alojada en la nube, centraliza la gestión de los procesos y almacena la documentación dándole visibilidad a todos los actores involucrados. La documentación es trazable, segura y está validada por los propios usuarios gracias a la tecnología Blockchain.

Desde su nacimiento en 2018, y ya con más de 4.000 envíos trazados, Usyncro no ha dejado de sumar éxitos en el ecosistema de innovación nacional e internacional, acumulando premios como el Germany Blockchain Award y el apoyo de inversores americanos tan relevantes como Draper B1 y Plug & Play, levantando en julio el doble del capital solicitado desde la plataforma de crowdfunding SociosInversores.com.

Con el empuje que supuso la pandemia en la digitalización de las compañías y la cada vez más necesaria agilidad en el transporte internacional, los socios fundadores de eCustoms decidieron dar un paso más con su propio equipo de desarrolladores, unificando modos de transporte y añadiendo servicios de terceros con el firme propósito de construir el Marketplace de la logística para el comercio internacional.

Fieles al objetivo inicial de eCustoms de coordinar la cadena de suministro, Usyncro aglutina a todos a los actores independientemente del modo de transporte empleado, ya sea marítimo, aéreo o terrestre (ferrocarril o carretera); así como la digitalización de cualquier tipo de documento, incluyendo eDocs como el eBL, eCMR, etc… y la utilidad de contar con organismos como la Agencia Tributaria para validar ágilmente los trámites aduaneros, incluso con antelación a la recepción de la carga.

Otra de las ventajas que facilita la plataforma, es la automatización y optimización de las tareas mediante la aplicación de inteligencia artificial, así como la creación, modificación de expedientes y carga de documentos vía “Smart Contracts”.

De esta forma, Usyncro aporta transparencia, agilidad y seguridad en todos los envíos a nivel global, logrando la reducción de costes hasta en un 80 % y minimizando el número de ineficiencias que surgen como consecuencia de la tramitación manual y la farragosa gestión de trámites.

Un market place para la logística

Entre los servicios ya disponibles, se encuentran la financiación de envíos y compra de mercancías y la posibilidad de asegurar la carga con diferentes proveedores. Este último, incluyendo reducciones inmediatas en las primas gracias a la trazabilidad y las garantías del estado de la carga que permite la plataforma vía Blockchain.

En cuanto al servicio de Financiación, Usyncro acaba de firmar un acuerdo con BBVA para impulsar la digitalización y la internacionalización de las pymes. Con esta colaboración, los clientes de ambas organizaciones resultarán beneficiados, con la mejora de las condiciones de financiación ofrecidas por la entidad bancaria, y la reducción de costes implícita tras la digitalización de sus trámites y la eliminación de ineficiencias.

“Hemos sumado nuestra experiencia en transporte y logística, aduanas, ciberseguridad desarrollo de software, estrategia y entornos financieros, y dando un paso más constituido Usyncro”, comenta Cristina Martín Lorenzo, CEO de la compañía. “Trabajamos con clientes de todo el mundo, acabamos de abrir la filial en California y creemos que nuestro espíritu aglutinador y global servirá para convertirnos en un estándar mundial para la cadena de suministro”, finaliza.

usyncro.com Usyncro es la evolución de la plataforma eCustoms. Una solución SAAS que sincroniza a todos los actores que participan en un envío nacional o internacional de forma sencilla y transparente. Un desarrollo basado en blockchain e inteligencia artificial para hacer el comercio internacional fácil y accesible a todo tipo de empresas y actores que intervienen en la cadena de suministro, automatizando los procesos y garantizando la trazabilidad segura de la mercancía.

No es necesario el pago de licencias o integraciones, es una herramienta útil para la digitalización de la actividad logística, conectando a todos los agentes y poniendo la tecnología blockchain al alcance de cualquier tamaño de empresa en un soporte 24/7. Usyncro reduce en un 80 % el tiempo empleado en cada expediente, permitiendo la pre-visualización de la documentación asociada a la operación, reduciendo los errores, y evitando el envío de documentación física.

¿Qué es SociosInversores.com?

SociosInversores.com es la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance. Durante sus 10 años de vida, ha financiado más de 150 startups con más de 35 Millones de euros. Cuenta con una red privada de más de 35.000 inversores y con un equipo de expertos que analizan y asesoran a las startups antes, durante y después del proceso de financiación. Pioneros en conseguir la licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar.

