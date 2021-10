XTB triplica su oferta de inversión en derivados sobre criptomonedas Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 16:50 h (CET) El Bróker online amplía el número de instrumentos con subyacentes como Binance Coin, Cardano, Chainlink, Dogecoin, EOS, Polkadot, Stellar, Tezos y Uniswap XTB, uno de los Bróker cotizados más reconocidos, seguros y competitivos del mundo, amplía su oferta de derivados de inversión (CFD´s) sobre criptomonedas, uno de los instrumentos más demandados del momento.

Con el fin de satisfacer la demanda de estos activos a nivel mundial, los inversores ya pueden, además de invertir en activos ya disponibles como el Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash y Ripple, incorporar a sus carteras 9 nuevas criptomonedas: Binance Coin, Cardano, Chainlink, Dogecoin, EOS, Polkadot, Stellar, Tezos y Uniswap. Los nuevos productos de inversión contarán con unos precios competitivos, dependiendo del instrumento, Los spreads pueden llegar a ser tan bajos como del 0.22%*.

Las criptomonedas se están convirtiendo en un elemento habitual e importante en las carteras de miles de inversores minoristas e institucionales. Entre las principales ventajas de la negociación de CFD sobre criptomonedas cabe citar: una liquidez inmediata y la posibilidad de negociar al momento una posición tanto al alza como a la baja en función de las perspectivas que haya del mercado. Para aquellos inversores que quieren aprovechar las oscilaciones del mercado suponen la mejor herramienta de negociación disponible en la actualidad, mientras que para los inversores a largo plazo este instrumento puede no ser el más adecuado.

Entre estos nueve CFDs sobre criptomonedas presentados en la oferta, hay tres que merecen una especial atención por parte de los inversores:

Dogecoin (DOGE): criptomoneda creada en 2013 como una especie de “réplica” hacia el Bitcoin, que ha empezado a ganar popularidad hace unos años. Su fama está relacionada con el meme “Doge”. Merece la pena mencionar, sin embargo, que el Dogecoin es lo que se llama una criptomoneda inflacionaria, es decir que su suministro no está limitado.

Polkadot (DOT): el proyecto comenzó en 2015 y lo inició un antiguo director asociado al proyecto del Ethereum. La primera venta de activos tuvo lugar en 2017. La innovación de esta criptomoneda es su capacidad para soportar múltiples blockchains. Es la novena criptomoneda más grande en términos de capitalización.

Stellar (XLM): creada en 2013 gracias al co-creador de otro innovador proyecto relacionado con las finanzas, como es el Ripple. El Stellar normalmente es una gran red financiera diseñada para permitir pagos transfronterizos en una gran cantidad de divisas.

“Nuestros clientes no solo están interesados en la popularidad de las criptomonedas, también quieren nuevos instrumentos para evitar la adquisición física de las mismas. Con esta nueva oferta triplicamos sus opciones para invertir en derivados sobre Criptos. Hay que recordar que este mercado tiene grandes fluctuaciones y volatilidad, por lo que estos nuevos productos son aptos para inversores con un perfil agresivo y cuya propensión al riesgo es elevada”, explica Alberto Medrán, Director General de XTB España.

La negociación con CFD de criptomonedas permite multiplicar la exposición de inversión para incrementar el potencial rendimiento o utilizar una fracción de la inversión necesaria al requerir un margen por operación de sólo el 50%. Esto quiere decir que si un inversor quiere tener una exposición en Bitcoin de 10.000$, a través del CFD de XTB, el sistema sólo le exigirá la mitad de la inversión, es decir 5.000$, para poder abrir esa posición. Además, si en su análisis considera que va a haber correcciones, el CFD de criptomonedas le permite negociar el instrumento a la baja para beneficiarnos de esas caídas.

"En lo que llevamos de año, Bitcoin se ha revalorizado más de un 114%, Ethereum acumula más de un 423% y Binance Coin suma un 1190%. Estas cifras llaman la atención de prácticamente cualquier persona interesada en invertir, pero no todos tienen la confianza para adquirir directamente estas criptomonedas mediante monederos virtuales y muchos inversores optimizan su inversión a través de instrumentos derivados que permiten la exposición a este mercado”, explica Darío García, analista de XTB.

Las criptomonedas también han sido uno de los activos populares entre los clientes de XTB. Durante la primera mitad del año 2021, el 20% de los clientes de XTB realizaron al menos una transacción utilizando CFDs basados en estos instrumentos, y el 10% de los nuevos clientes, realizaron la primera inversión en su cuenta utilizando los CFDs sobre criptomonedas.

La posibilidad de invertir en CFDs con subyacente en criptomonedas se une a la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB que cuenta en la actualidad con más de 4.000 instrumentos (incluyendo acciones y ETFs, así como CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones y ETFs).

XTB es uno de los Bróker online cotizados más reconocido, competitivo y seguro del mundo. Presente en España desde 2008, en la actualidad cuenta con las mejores tarifas para invertir en bolsa de mercado al haber eliminado las comisiones en acciones y ETFs hasta 100.000€ al mes para sus clientes.

*más información disponible en https://www.xtb.com/es/criptomonedas.

