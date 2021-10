Casi 1.192.000 contratos se firmarán en España durante la Navidad, un 19,8% más que en 2020 Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 16:29 h (CET) Adecco prevé que entre los meses de noviembre y enero (ambos incluidos) se firmen en nuestro país casi 1.192.000 contratos de puesta a disposición, lo que supone un incremento del 19,8% con respecto a 2020 (cuando las contrataciones cayeron un 7,3%) y superaría el 1.073.246 de contratos que se realizó en 2019, antes del estallido de la crisis del coronavirus Tras un duro año de restricciones al comercio, la hostelería, la celebración de eventos públicos y privados, el cierre del ocio nocturno, etc., la campaña navideña de este 2021 se espera como un gran repunte de contrataciones en numerosos sectores y en todas las provincias españolas.

Este año, la campaña de Navidad ―que en España hace tiempo que comienza antes del Black Friday y se prolonga hasta las rebajas de enero― será mucho más cercana a la normalidad que la del pasado 2020 y desde ya están abiertos procesos de selección masivos para cubrir numerosas vacantes por todo el país.

En este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé que durante los meses de noviembre y enero (ambos incluidos) se firmen en nuestro país cerca de 1.192.000 contratos, que suponen casi un 20% más que en el mismo periodo de 2020-2021 (se firmaron 994.753 contratos, un 7,3% menos). Además, de cumplirse estas previsiones, esta campaña sería aún mejor que la de 2019, antes de la crisis sanitaria, cuando se superó ligeramente el 1.073.000 de contratos.

Los sectores vinculados al gran consumo, el e-commerce, la alimentación, la distribución, el retail, la logística y el transporte -especialmente la denominada “última milla”-, y de nuevo la hostelería y el turismo, son los que más empleo generarán en estas fechas.

En cuanto a los perfiles más buscados serán los habituales de estas campañas: empaquetadores, mozos, preparadores de pedidos, manipuladores de textil, promotores, dependientes y carretilleros, pero también camareros y cocineros y personal de atención al cliente.

La campaña de Navidad 2021 en las autonomías

En cuanto a la distribución regional de la campaña de Navidad, si se atiende a la cifra absoluta de contratos previstos, este año la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza de las previsiones, siendo la autonomía que más contrataciones realice. Ya al finalizar la campaña de 2020, la Comunidad Valenciana se había convertido en la región donde más contratos se habían firmado, desbancando a Cataluña y a la Comunidad de Madrid. Este año se prevé un comportamiento similar con la firma de 189.945 contratos en la región.

Tras ella, serán la Comunidad de Madrid, con más de 173.400 empleos, Cataluña, con 172.645, y la Región de Murcia, con 156.250, quienes mejores cifras alcancen estos meses. Entre las cuatro aglutinan más de la mitad de las contrataciones que se harán entre noviembre y enero. Muy de cerca les sigue Andalucía, con 132.650 nuevos puestos de trabajo.

A partir de este punto, las contrataciones descienden notablemente en cuanto al número absoluto de contratos firmados. Las primeras posiciones de este grupo de autonomías ya suponen la mitad de los contratos que se realizan en el grupo de cabecera. Aquí se ubican Castilla y León, con 64.270 empleos, Galicia, con casi 58.600, Castilla-La Mancha, donde se firmarán cerca de 52.845 contratos y Aragón, donde se espera rebasar las 44.000 contrataciones de puesta a disposición.

Hacia la segunda mitad de la tabla se sitúan el País Vasco, donde se esperan alcanzar las 42.690 contrataciones, dependiendo de la situación sanitaria, Navarra, con casi 42.200 puestos de trabajo, Cantabria, con 24.270, y Canarias, con la previsión de superar los 12.600 nuevos empleos.

El ranking autonómico lo cierran las autonomías de Asturias, con 11.670 nuevos empleos, La Rioja, que se espera esté en torno a 8.230 contratos, Extremadura, con algo más de 3.000, y, por último, Baleares, con unos 2.260 puestos de trabajo.

En cambio, si se atiende al incremento interanual de la contratación, la Comunidad de Madrid es la región española que experimentará la mayor subida, pues las previsiones apuntan a que se generará un 24% más de empleos que en 2020. Le siguen Galicia y la Comunidad Valenciana, con un crecimiento del 20,6% y el 20,5%, respectivamente.

Varias son las regiones donde el incremento esperado será del 20% sobre la campaña precedente. Es el caso de la Región de Murcia, Navarra, Cantabria y Asturias. Muy cerca están Canarias (19,6%), Aragón (19,4%) y el País Vasco (19,3%).

Un 18,9% es el incremento esperado en Castilla y León, del 18,2% el de Cataluña, y del 18% el de La Rioja. Un 17,1% y un 17%, respectivamente, se alzará el número de contratos en Andalucía y en Castilla-La Mancha.

Por último, aunque con incrementos muy notables también estarán los de Baleares, del 15%, y de Extremadura, cerca del 12%.

Los sectores que generan empleo en Navidad

En líneas generales, si hay un macrosector estrella en esta campaña es el de los Servicios, que acapara el 45,8% de las contrataciones que se realizan en este periodo, seguido de cerca por la Industria -con un 33,4%-. El sector agroalimentario se queda con el 20,4% de los contratos de puesta a disposición que se firman en nuestro país y solo un 0,4% se celebra en la Construcción.

Bajando a datos más concretos, numerosos son los sectores que se ven beneficiados por el incremento del consumo durante la campaña de Navidad y sus predecesoras, las conocidas Black Friday y Ciber Monday, así como la posterior campaña de rebajas. Pero, destacando por encima de todos ellos, tradicionalmente es el sector gran consumo (perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, telefonía, alimentación, etc.) y las áreas de atención al cliente o fuerza de ventas en los que se generan más puestos de trabajo. Además, en los últimos años se une a este dúo, el sector del e-commerce, gran protagonista del ritmo de contratación positivo en nuestro país.

Y es que en estas campañas se hace necesario hacer hincapié en la promoción y comercialización de los productos intensificando la fuerza de ventas todo lo posible, y el cambio en los hábitos de consumo ha hecho que muchos de los productos se adquieran a través de plataformas logísticas y comercio electrónico.

Así, también los sectores vinculados al e-commerce como son la tecnología, la alimentación, la distribución, el retail, la logística y el transporte, entre otros, se verán impulsados por esta tendencia.

Todos estos sectores continuarán demandando mano de obra en los próximos meses pues son, en su mayoría, industrias centrales para la campaña navideña y son los que más empleo generarán en estas fechas. Además, el fin de las restricciones a la hostelería y la reactivación del turismo hacen prever que mucha gente pueda salir al fin de los ERTE y que, en algunas regiones incluso, se hagan nuevas contrataciones.

El área de la distribución y el retail acaparará una gran parte de los puestos de trabajo que se generen y, estrechamente vinculado a la distribución se encuentra el sector de la logística y el transporte. Esta área da cobertura y servicio a los grandes sectores vinculados a este periodo, de ahí la necesidad de reforzar sus plantillas durante estos meses.

La demanda de perfiles en este sector estará vinculada no solo a las empresas “tradicionales” del sector, sino al e-commerce, que ha ganado un peso muy importante en la industria, especialmente en el último año y medio. Y dentro de esta área, muchos profesionales serán demandados para la llamada “entrega de última milla”.

No menos importante es esta campaña en el sector de la alimentación. Esto se debe principalmente porque ya a finales del mes de octubre las principales empresas del sector comienzan con la preparación de la cesta de navidad, jamones, vinos, bombones… en definitiva productos gourmet que empiezan a prepararse de cara a la campaña. Todo esto unido a la demanda de los productos típicos navideños (turrones, mazapanes, pescado, marisco, etc.) se traduce en un aumento de la contratación.

Y, por último, este año de nuevo hay que hablar de la hostelería y el turismo. Tras más de un año y medio de restricciones y prolongación de los ERTE, muchas empresas del sector están retornando a su actividad y lo harán con mayor fuerza de cara a las celebraciones navideñas y las festividades de los meses previos, rescatando a muchos trabajadores de los expedientes de regulación temporal de empleo, e incluso, pudiendo contratar nuevo personal para los momentos centrales de la campaña.

Además, otros sectores afines o industrias secundarias pueden verse animadas a la contratación por el tirón de la Navidad y el mayor consumo de estos meses.

Los perfiles estrella del Black Friday y la Navidad

Si se habla de los perfiles más demandados en esta campaña, en el sector del gran consumo y de fuerza de ventas son los promotores, los dependientes y los comerciales los más buscados. También los azafatos de imagen, los degustadores, los animadores, así como gestores del punto de venta, con gran vocación comercial orientada a la atención al cliente. Y que el año pasado fueron demandados en menor medida por las restricciones en los aforos y la distancia de seguridad, por ejemplo.

Además, gracias al e-commerce y las áreas vinculadas a este, se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos, como empaquetadores, mozos de picking, carretilleros, operarios de almacén y riders para la entrega de última milla.

Como se acaba de señalar, la distribución y el retail se llevan buena parte de los puestos de trabajo que se generan en esta época. La demanda de cajeros, manipuladores de textil, inventaristas, administrativos, reponedores, empaquetadores, envasadores, o mozos de almacén aumenta considerablemente dentro de las empresas de esta industria.

Y si la distribución tira del carro, la logística y el transporte van de la mano. Los puestos que más necesita cubrir este sector son: mozos, preparadores de pedidos, peones de almacén, repartidores, ayudantes, carretilleros, y administrativos para los departamentos de tráfico. En las zonas de costa, la logística portuaria además precisará de estibadores y conductores de maquinaria pesada.

El sector alimentario busca en estos meses perfiles como carretilleros, envasadores, manipuladores de alimentos, verificadores de calidad y mozos tanto de expedición como de picking, pero también electromecánicos y peones agrarios. El perfil estrella seguirá siendo el de operario en la industria alimentaria, que es el que realiza los procesos de recepción, manipulación, transformación y elaboración de productos alimentarios o en la fabricación de los alimentos.

Por último, en la hostelería se están demandando ya camareros, ayudantes de cocina, cocineros, ayudantes de bar y barman. Para la reactivación de hoteles también se buscarán camareros de piso.

