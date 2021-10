La Fundación Friedrich Naumann reúne a políticos y empresarios para debatir sobre diversidad Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 16:19 h (CET) La Fundación Friedrich Naumann por la Libertad va a celebrar el próximo martes, 2 de noviembre, a las 18h, un debate muy especial entre profesionales del sector público y privado de España, titulado Diversidad personal. Identidad desde la perspectiva liberal Su objetivo es profundizar en el diálogo de la diversidad y la inclusión dentro y fuera del sector empresarial, ver en qué punto se está, poder aumentar la comprensión y ampliar perspectivas.Todo ello a través de un foco humano y empresarial. Y es que, a pesar de haber avanzado en temas de libertades civiles, aún queda un gran camino por recorrer. Asimismo, en el encuentro darán a conocer su manifiesto sobre la diversidad.

Entre los asistentes estarán la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís; Wolfgang Dold, Embajador de la República Federal de Alemania en España y David Henneberger, Director FNF Madrid. Como ponentes, Eva Díaz, CEO Shapping New Humans; Gabriel Martín, Área Diversidad e Inclusión, Accenture España, Portugal e Israel; Ángel Niño Quesada, Concejal Delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayto. Madrid y Esther Paniagua, Periodista independiente. Todo moderado por Valentín Garal.

¿Cuál es el siguiente paso en la lucha por la libertad?

Para la Fundación Friedrich Naumann es incorporar a la conversación la diversidad individual intrínseca de las personas, es decir, romper con las etiquetas asociadas a los colectivos. Liberar el potencial individual: la diversidad interior. La etnia, la raza, la edad, la identidad u orientación sexual, el género, la nacionalidad, pero también el estilo, la situación sentimental, la educación, situación laboral, puesto de trabajo o tipo de organización para la que trabajas; la personalidad, las creencias religiosas o políticas, las experiencias vitales o perspectivas de vida entre otras, hacen únicas a las personas. Y no hay que etiquetar a nadie por ello. En definitiva, las diferencias psicológicas, físicas y sociales que se dan entre todos los individuos. No es sólo un aspecto el que define la identidad de una persona, sino la suma de todos ellos, opinan desde la FNF.

Por ello, quieren que la nueva normalidad sea enfrentarse a los prejuicios y estereotipos que enmarcan a los colectivos para aceptar la diversidad del individuo. Evitar generalizar y etiquetar a un individuo por un diferenciador tan pequeño como su orientación sexual o su color de piel. Todo el mundo es único y tiene que tener las mismas oportunidades ante un trabajo y la sociedad.

El evento será en español y también será retransmitido en inglés con traducción simultánea.

Se puede seguir el evento en directo.

