Cuánto y cómo se puede circular con la rueda de repuesto, según Talleres Murillo Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 15:50 h (CET) La mayoría de automóviles vienen con una rueda de repuesto que se puede instalar en carretera para poder seguir circulando. De todos modos, no suelen tener el mismo grosor que el resto de neumáticos del vehículo, por lo que no se puede circular con la rueda provisional por muchos kilómetros, recomendando acudir tras el cambio directamente a un taller Tener un pinchazo en la rueda del coche es un contratiempo realmente importante. Por lo peligroso que supone pinchar un neumático en marcha, porque es posible dañar la llanta de la rueda y porque implica tener que detener el vehículo para proceder a cambiar la rueda con el fin de seguir circulando.

El número de kilómetros dependerá del tipo de rueda de repuesto

¿Cuánto tiempo se puede circular con la rueda de repuesto? Cada fabricante incluye un tipo distinto de neumático, por lo que, si hay que poner una rueda de repuesto, los kilómetros que se pueden hacer variarán dependiendo de cómo sea este neumático con carácter provisional.

Ruedas de repuesto iguales a los otros neumáticos del coche

En este caso, se podrá continuar circulando sin limitaciones de kilometraje o velocidad tras haber sufrido un pinchazo, aunque hay que acudir lo antes posible a un taller para conseguir una nueva rueda de repuesto.

Neumáticos de repuesto diferentes al resto de ruedas del vehículo

De menores dimensiones y peso que los otros neumáticos del vehículo, las denominadas ruedas de repuesto del tipo “galleta” no permiten circular a más de 80 km/h y únicamente hasta un máximo de 200 km de distancia.

De hecho, se recomienda acudir con la rueda de repuesto provisional directamente a un taller, sin hacer más kilómetros de los necesarios para cambiarla, porque un mal uso de una rueda de galleta puede dañar otros elementos del coche como la suspensión, el diferencial, los rodamientos, el eje o la caja de cambios. El motivo es que el coche está desequilibrado y es menos seguro.

Los kits de reparación

Cada vez son más los fabricantes de vehículos que sustituyen la rueda de repuesto por un kit antipinchazos para reducir el peso. También el consumo de combustible para conseguir, por ejemplo, que las emisiones contaminantes se reduzcan. Únicamente válidos para reparar pequeños pinchazos, este paquete incluye una espuma reparadora que soluciona la avería, de manera que se puede volver a inflar la rueda, recuperando la presión perdida. Sin embargo, resulta muy recomendable la visita al taller tras su uso.

Los consejos de un taller experimentado, con gran oferta en neumáticos

Con 40 de experiencia reparando vehículos, y expertos en el mantenimiento de vehículo particulares y de flotas para empresas, Talleres Murillo con sede en Monzón (Huesca) aconseja a sus clientes que comprueben cuando compren o reciban un coche nuevo el tipo de rueda de repuesto o kit de reparación que llevan sus vehículos. Así, en caso de tener que hacer uso del neumático provisional o del kit incluido, conocerán de antemano qué hacer exactamente en caso de reventón.

Talleres Murillo asesora de forma individualizada sobre cuál es el neumático ideal dependiendo del tipo de conductor, vehículo y su conducción. Además, cuenta con la mejor oferta de neumáticos de Monzón para todo tipo de vehículos y condiciones, por lo que en caso de pinchazo por la zona oriental de Huesca resulta la opción más adecuada a la hora de cambiar los neumáticos o sustituir la rueda de repuesto.

