3 razones que explican el auge de la demanda en vivienda de lujo

jueves, 28 de octubre de 2021, 15:30 h (CET) La actividad inmobiliaria proveniente del mercado del lujo ha jugado un papel importante en la recuperación del sector inmobiliario tras el impacto sufrido por la pandemia, según Instituto de Valoraciones Tras el impacto sufrido por la pandemia, el sector inmobiliario en España se ha ido recuperando de forma positiva llegando a registrar cifras de compraventas de vivienda superiores a las prepandemia. De hecho, según los datos del Consejo General del Notariado, en agosto de 2021 se registraron 38.154 operaciones de compraventa de vivienda, lo que refleja un aumento del 12% en comparación con el mismo mes del año anterior, y una variación del 26% en comparación con el 2019, un momento en el que el sector no había sido impactado aún por la crisis sanitaria.

En esta recuperación, ha tenido un gran papel el comprador particular e inversor interesado en viviendas de lujo ubicadas en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, en las islas y zonas de costa. Y es que, en épocas de crisis e incertidumbre, es de esperar que aquellos con alto poder adquisitivo aprovechen la oferta y las facilidades de la compra para realizar inversiones. Algo que se ha notado en gran medida en el último año, sobre todo, teniendo en cuenta el cambio que se ha producido de la demanda y las necesidades en los hogares. Por ejemplo, más personas quieren cambiar de vivienda a inmuebles con zonas exteriores como jardines y piscinas, espacios más amplios y zonas de ocio, y en el caso de la vivienda de lujo, con servicios y valores añadidos como piscina climatizada, seguridad, domótica y acabados y materiales de alta calidad.

Diversos estudios destacan el aumento de interés y transacciones que se han cerrado en estos últimos meses en torno a la vivienda de lujo, y las previsiones de esta tendencia parecen optimistas, pero ¿cuáles son las razones de la alta demanda que están teniendo estos inmuebles? Desde Instituto de Valoraciones han analizado el panorama actual para valorar la situación de este mercado:

- España “The Place To Be” para los extranjeros que buscan viviendas de lujo en zonas prime de grandes ciudades, islas y zonas costeras. La liberación de las restricciones de viaje y la mayor movilidad internacional ha impulsado la reactivación de la inversión extranjera en España, y en especial la demanda en el mercado de vivienda de lujo por aquellos con alto poder adquisitivo. Ya se está viendo como, por un lado, los europeos, en la búsqueda de destinos de sol, costa y buen tiempo, y que les ofrezcan una buena oferta de servicios, gastronomía, cultura y ocio, se interesan por las propiedades de lujo ubicadas en los enclaves de playa, como pueden ser la costa mediterránea y las Islas Canarias y Baleares. Por su parte, las ciudades principales y más comerciales como Madrid y Barcelona llaman la atención de europeos y otros extranjeros provenientes de Asia o Latinoamérica que compran viviendas tanto para sí mismos como de inversión, en parte gracias a la oferta de lujo que ofrecen estas zonas y la alta calidad de vida y opciones de ocio que tienen. De hecho, en Madrid existen diversas promociones de nuevas viviendas de lujo que buscan satisfacer esta demanda en las zonas prime como Chamberí, Salamanca, Retiro, Centro o Chamartín.

- El parón de la pandemia ha generado oportunidades inmobiliarias con altas posibilidades de rentabilidad. Invertir en un inmueble sigue siendo una apuesta segura, algo que ha quedado aún más claro en este último año en el que el sector del ladrillo, a pesar del impacto de la pandemia, ha resistido e incluso, se ha recuperado de forma muy positiva. El mercado de lujo está al alza y esto supone que ahora sea el momento de invertir antes de que los precios se incrementen, aprovechando las oportunidades inmobiliarias. A esto se le une también el deseo que tienen los inversores por adquirir propiedades para obtener ingresos y crear patrimonio en un momento en el que la inflación presenta una tendencia de crecimiento, y la vivienda ofrece mejores rentabilidades que otros productos financieros. Así, a la hora de valorar los mejores activos para inversión, los principales factores que suelen evaluar los compradores en este tipo de vivienda son: ubicación, comodidades, calidades de los materiales, servicios y zonas comunes, y cada vez más cobran protagonismo otros factores como la domótica, la tecnología y la eficiencia energética de los hogares.

- Nuevos públicos: jóvenes emprendedores o no europeos interesados en la Golden Visa. El auge de este mercado viene acompañado de la aparición de ciertos públicos que están mostrando interés en la vivienda de lujo. Por un lado, están los jóvenes y millennials emprendedores, creadores de startups y exitosos en el mundo tecnológico que tiene un alto poder adquisitivo y se interesan por comprar viviendas que cumplan con ciertos estándares de calidad y les ofrezcan las comodidades que buscan. Si bien este grupo está dispuesto a invertir presupuestos altos en su vivienda ideal, suelen buscar mucho para conseguir las mejores opciones a un precio justo de mercado. A este grupo se unen también los extranjeros no europeos que buscan inmuebles con valor superior a los 500.000 euros que les permita obtener un Visado de Residencia por Adquisición de Bienes Inmuebles en España.

