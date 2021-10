La empresa vasca Kaitxo ganadores del premio veredictas Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 14:50 h (CET) Kaitxo Special Collection gana el premio Arcapack al mejor packaging de alimentos Ubicada en las Enkartaciones, la empresa familiar Kaitxo se ha alzado con el premio Arcapack de Veredictas al mejor packaging de alimentos. La empresa Crisiscreativa ha estado a cargo del diseño de packaging de la línea de ediciones limitadas Special Collection Kaitxo. Kaitxo Chocolates necesitaba un diseño exclusivo para ediciones especiales en la que emplean cacaos de origen exclusivos o difíciles de conseguir, para ello se inspiraron en las formas geométricas de la propia tableta que traspasan un stamping en cobre. Cada envase se completó con una vitola a modo de cierre que identifica el origen del cacao. Este sistema de vitolas es clave, ya que pone el foco en el origen que es el valor clave de esta gama, ya que emplea cacaos exclusivos y difíciles de conseguir.

Sobre Kaitxo

Esta empresa familiar está dedicada a la elaboración de chocolates BEAN TO BAR y cafés de especialidad. Sus productos han merecido los reconocimientos más distinguidos del sector como; la tableta de pistacho caramelizado que recibió en Florencia el oro mundial en la categoría de chocolates blancos aromatizados de los International Chocolate Awards.

En Kaitxo trabajan solo con cacaos de la máxima calidad seleccionados en origen de manera personalizada. En el proceso de selección, escogen cacaos con características diferentes para elaborar sus tabletas BEAN TO BAR con aromas y sabores únicos. Además, Todos sus cafés son cafés de especialidad o los denominados SPECIALITY COFFEE.

Estos cafés tienen un trabajo exhaustivo detrás, partiendo desde los fertilizantes que se utilizan en su proceso, hasta la altura a la cual están las diferentes variedades sembradas, pasando por la recolección selectiva de las bayas maduras, el cuidado en el proceso y su tueste. Todos los cafés de Kaitxo son excepcionales y cuentan con una etiqueta de trazabilidad además de su fecha de tueste.

