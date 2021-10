Estos son los 5 cambios de la inteligencia artificial en el marketing de las compañías españolas Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 14:42 h (CET) Contents pone al alcance de los negocios la Inteligencia Artificial para sacar el máximo partido a las estrategias de Marketing Ante la mirada temerosa de aquellos que creen que la Inteligencia Artificial ha llegado para acabar con un alto porcentaje de sitios de trabajo, llega Contents para desmitificar esto y desvelar las oportunidades que aporta la IA para los negocios y profesionales. “La Inteligencia Artificial ha llegado para facilitarnos el día a día, tanto a nivel personal como profesional. Y, para ello, es necesario tanto el humano como la IA por eso creemos que no hay que tener miedo ya que las ventajas de esta tecnología pasan por su combinación con un factor humano para sacarle el máximo provecho”, explican desde Contents. De hecho, en los últimos cuatro años, el número de compañías que han adoptado la IA ha crecido un 270 %.

En este sentido, Contents se centra en la generación y difusión de contenido a través de la Inteligencia Artificial. Y es que el contenido se ha convertido en el rey para los negocios, sobre todo online, ya que supone una herramienta clave para el posicionamiento y captar la atención al potencial cliente. Sin embargo, debido a la cantidad de comunicaciones que recibe el consumidor al día se hace muy complicado impactar con el producto adecuado a la persona adecuada. Por ello, desde Contents ponen la Inteligencia Artificial al servicio del marketing de las compañías con la generación de contenido mediante esta tecnología, lo que les permite:

1. Ahorrar tiempo: generación de contenido creativo solo en unos segundos

Ser creativo a demanda es algo con lo que muchos especialistas de marketing tienen que lidiar. Desde Contents facilitan esta tarea, tan solo se debe introducir las palabras clave en la herramienta de generación de contenido por IA, darle al botón y después de unos segundos se obtiene el texto.

2. Ahorrar energía y olvidar la página en blanco

Es sabido cuánta energía consume y lo que puede llegar a cansar el proceso de las campañas de marketing, especialmente la creación de contenido. Mirar la página en blanco, utilizar la creatividad para producir contenido persuasivo y sentir la presión de hacerlo correctamente. Sin embargo, el software de IA puede ayudar a superar el bloqueo del escritor proporcionando muchas opciones creativas para elegir entre ellas y conseguir impactar sobre el potencial cliente con contenido de valor.

3. Validación del desempeño

La IA no es solo lo bastante inteligente para generar contenido creativo de muchas formas, destinado específicamente a la audiencia, sino que también puede proporcionar un adelanto de cuáles son los contenidos que mejoren su retorno de inversión.

4. La creatividad sin límites

La generación de contenido implica una creatividad diaria que, en ocasiones, no se encuentra. Por ello, desde Contents facilitan la creación de textos desde diferentes perspectivas, ideas y enfoques con los que sorprender a la audiencia y optimizar el posicionamiento.

5. Generación de contenido, sea cual sea el formato o soporte

La inteligencia artificial es capaz de abordar distintas tareas al mismo tiempo para facilitar la adaptación a los formatos de los contenidos. Por ejemplo:

- Creación de líneas de asunto para mensajes

- Generar notificaciones automáticas para aplicaciones

- Escribir descripciones de productos

- Producir titulares

- Creación de textos de marketing

- Encontrar palabras clave para SEO

- Sugerir temas de búsqueda

- Encontrar imágenes

- Comprobación de gramática y estilo

- Comprobación de plagio

Así es como la IA se convertirá, en un futuro próximo, en una herramienta clave para los negocios, sobre todo, digitales que busquen optimizar su posicionamiento web e impactar a su audiencia con el producto adecuado en el momento adecuado.

