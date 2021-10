Lords & Barbers consigue 2 Estrellas TheQhair, las Estrellas Michelin de la peluquería Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Muchas personas están buscando los servicios más exclusivos para cortes de pelo, arreglo de barba y otras atenciones para mantener impecable la apariencia masculina. En este caso, es muy recomendable acudir a la peluquería Alicante Lords & Barbers, la cual cuenta con una trayectoria de más de 22 años de éxitos y reconocimientos que la han llevado a ser catalogada como una de las cinco mejores peluquerías de España.

Esta destaca por la calidad y profesionalidad de su trabajo, proporcionado por su equipo de profesionales liderado por el CEO y fundador, Abel Pleguezuelos. Este líder fue nombrado en 2016 como uno de los seis mejores barberos del país. Asimismo, ha consolidado la plantilla de Lords & Barbers con verdaderos maestros, cuya formación destaca por su alto nivel y las técnicas más avanzadas.

Una peluquería con reconocimiento a nivel nacional El equipo de Lords & Barbers ha recibido varios títulos que le hacen destacar en el mundo de la estética masculina.

En 2021, Lords & Barbers está nominada como la mejor barbería española y ha ganado el Premio 2 Estrellas de Calidad QHair (equivalente estrellas Michelin) y nominada finalista del premio Mejor Barbería de España. Después, durante la sexta edición de los premios de la plataforma Barberías con Encanto, celebrados en el Salón Look del IFEMA, fue seleccionada entre las seis mejores del país. También fueron citadas por su exclusividad en los servicios, decoración e instalaciones y trayectoria profesional.

Lords & Barbers ha conseguido destacar por su cuidado en cada trabajo y la asesoría a sus clientes sobre el peinado que deben llevar de acuerdo con su fisionomía y su tipo de cabello. De hecho, visitar esta barbería y peluquería es una experiencia única, en la que el cliente obtendrá los mejores resultados.

Lords & Barbers: trato excelente con servicios exclusivos El corte de pelo masculino es la especialidad de Lords & Barbers. Por esta razón, ofrece versiones para jóvenes, señores, niños o la experiencia del corte máster. Esta última es realizada únicamente por Abel Pleguezuelos e incluye un servicio de asesoramiento para asegurar el mejor look al cliente, incluso llegando a realizarle un cambio completo.

En estos casos, además de los cortes de pelo, también se puede optar por los reflejos, mechas, tinte normal o en colores fantasía, entre otros.

Por otro lado, los profesionales de esta peluquería y barbería de Alicante también ofrecen un cuidado de la barba y perfilados perfectos, mediante el afeitado clásico spa, el estilo tradicional o con navaja.

En conclusión, los premios y reconocimientos de Lords & Barbers avalan la pasión y la actualización permanente que Abel Pleguezuelos y su equipo mantienen durante su labor. Además de un trabajo perfecto en el mundo de la belleza que seguirá obteniendo éxitos en España y más allá de sus fronteras.

