Los proyectos de la artista Waleska Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 16:01 h (CET)

Nacida en México y afincada entre Barcelona y Milán, Italia, Waleska viene con nuevos proyectos entre Estados Unidos y Europa para este 2022. La cantante y compositora de música en inglés, castellano e Italiano es CEO de su propia empresa productora, AG SOLMUSIC PRODUCTIONS. Waleska ha hecho cine, ha sido presentadora de TV y radio en Italia y España y ha sido modelo publicitaria.

Comenzó desde niña a realizar estudios de arte dramático en su país y desde los 15 hace radio, televisión y ha grabado discos recopilatorios en Italia, España y México bajo el sello Warner Music y Edit Music Italy. Durante varias semanas, esta artista ha entrado en los primeros lugares de popularidad en los 40 principales México con su tema Eternidad y Eternity, la versión en inglés.

Ganadora de varios premios internacionales, como los Hollywood Music Awards en 2014, 2015 y nominada en 2016, este año 2021 ha vuelto a ser nominada a dichos premios en Los Ángeles California por su canción Renacer. La ceremonia de premios se podrá ver en directo a través de la página web oficial el día 17 de noviembre 2021.

¿Cuál es la trayectoria de Waleska? La artista Waleska fue semifinalista del Festival de Eurovisión en 2018 representando a Rumania con el tema Renacer. Además, ha sido premiada por el fondo de cultura nacional de Europa como mejor artista y aporte cultural en el año 2017 y tiene plasmada sus huellas en el paseo de la fama Galería de las Estrellas en México. Proveniente de familia de artistas ya consagrados, así como del mundo de la política en tierras aztecas, Waleska decide abrirse camino en Europa empezando desde cero. Ella se define como una mujer emprendedora y es por eso que en estos difíciles momentos que se viven a nivel mundial toma la decisión de reinventarse y abrir su propia productora audiovisual, para dar luz a series, films, videoclips, realities y dar oportunidad a nuevos talentos y fuentes de trabajo. Para conseguir estos objetivos, Waleska se rodea de un equipo de trabajo de lujo como es su productor y mánager Ángel Gascón, quien ha trabajado con sellos como Warner Music y los 40 principales, Mauricio Tonelli, ingeniero de sonido, que ha trabajado con artistas de talla internacional, Josep Lladó, productor Musical, Abbey Road London con el impecable trabajo en Masterización de Gofree Peach.

Los proyectos de Waleska Entre sus planes está el abrir su productora audiovisual, ya sea en España con filial en Estados Unidos o viceversa, sin descartar México. Además, la artista quiere trabajar con plataformas como Netflix o Amazon Prime y en los próximos meses viajará a Estados Unidos, concretamente, a Los Ángeles, California, y México para poder estudiar las posibilidades de mercado. Waleska piensa que la mejor manera de crear una empresa es hacer sentir a la gente como una gran familia donde se impulse el talento y creando fuentes de empleo que en estos tiempos es vital. Con mucha fuerza y sobre todo talento, Waleska decide tirar adelante con su sueño que, a su vez, será la oportunidad de otros artistas. Consciente de la dificultad y envergadura de sus proyectos, confía en sus capacidades, ya que cuenta con el apoyo de su talentoso equipo de trabajo.

En los próximos meses se podrá disfrutar de su nuevo videoclip Awakening of the force que, como sus demás canciones, estará disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Vevo o YouTube.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los distintos recursos para la búsqueda de financiación, por Enfoca Dirección Antonio Resines apoya MOBS para impulsar el talento y la cultura en España Los proyectos de la artista Waleska Optimización y energía sostenible con Conecta2 Energía La colaboración del youtuber Ion Improve en la exposición MOD·A·S Car Show