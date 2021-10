Las ventajas que ofrece comprar vivienda a través de una inmobiliaria. 1Mast lo explica Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 14:14 h (CET) Fuengirola es el municipio andaluz que más ha crecido en población en los últimos años, con un censo de 4.913 nuevos habitantes, en apenas un año Su situación geográfica privilegiada, buenas comunicaciones, bienestar, limpieza, seguridad y una amplia y variada carta de ocio con actividades culturales, deportivas, juveniles y gastronómicas son los aspectos más valorados.

Todo esto hace que Fuengirola sea una opción muy atractiva para personas que quieren comprar una vivienda.

1Mast en una inmobiliaria en Fuengirola ofrece una extensa oferta de viviendas en Fuengirola tanto en alquiler como en venta, con tan solo 1% de comisión, la hace la inmobiliaria en Fuengirola, más demandada. Lo que supone con los clientes ahorran 10.000€ de media en comparación a otras inmobiliarias.

Hay personas que piensan que siempre es mejor optar por comprar una vivienda a un particular, pero comprar a través de una inmobiliaria,tiene muchas ventajas.

La primera gran ventaja es que son grandes conocedoras del mercado. Saben cuál es la situación actual y qué inmuebles responderán mejor a las necesidades de los clientes.

Otra gran facilidad es que contará con una base de datos de viviendas a la que poder acceder. Atenderán las necesidades de cada cliente y en base a ellas ofrecerán aquellas casas que más se ajusten a lo que se busca.

Esta parte de gestión puede llegar resultar pesada y alargarse mucho en el tiempo si se realiza sin la ayuda del agente inmobiliario. Supondría un trastorno bastante significativo de la actividad rutinaria. Sobre todo si se pretende que los resultados sean óptimos.

Busca la agencia inmobiliaria en Fuengirola que ofrezca los mayores servicios y asegurarse que cuente con una bolsa de viviendas que atienda a las necesidades. Es un buen indicativo para elegir agencia que esté actualizada en tecnología, ya que esto facilita las gestiones.

Tratar un proceso de compra inmobiliario a través de una agencia no es tan negativo como muchos piensan. Las promotoras e inmobiliarias ofrecen muchas garantías que un particular nunca puede dar.

