Siam Park celebra Halloween al ritmo de ‘Siam Rocks’, un exclusivo concierto temático

jueves, 28 de octubre de 2021, 12:38 h (CET) Los días 30 y 31 de octubre actuarán en el mejor parque acuático del mundo Alex Rushin & The Spiritraisers Band Siam Park siempre sorprende a sus visitantes con nuevas propuestas e ideas que hagan su experiencia más increíble si cabe. En esta ocasión, el mejor parque acuático del mundo celebrará Halloween los días 30 y 31 de octubre al ritmo de Siam Rocks, un exclusivo concierto temático en la zona de Siam Beach para los amantes de la adrenalina y la diversión.

Además de agua climatizada, habrá efectos especiales y decoración propia de esta popular fiesta otoñal que llenará el Parque de calabazas, arañas, murciélagos y otros elementos tan terroríficos como divertidos. También habrá un obsequio para los más pequeños, a los que se les hará entrega de un antifaz temático. La música, que comenzará en la playa a partir de las 15:30 horas, se escuchará en todas las instalaciones haciendo vibrar el ambiente en cada rincón de la mano de Alex Rushin & The Spiritraisers Band.

En esta ocasión especial, el ambiente estará más animado que nunca y se podrá vivir una experiencia que muchos echaban de menos tras un largo período de restricciones debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19. No obstante, todas las medidas sanitarias estarán garantizadas para que la jornada sea no solo inolvidable, sino también segura.

Adrenalina, diversión y relax en un ambiente exclusivo

Además de sus espectaculares atracciones, la belleza de este parque es, en sí, un atractivo incomparable, y nada es equiparable a poder disfrutar de atracciones únicas en el mundo, en una apuesta sin precedentes en un entorno de exuberante vegetación y de diseño y decoración tailandesa. Los visitantes podrán experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura; Singha, y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no estarían completas.

Y para los que busquen relax en un ambiente exclusivo, Siam Park ofrece Siam Beach, la playa con olas artificiales más paradisiaca del mundo, donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace. Siam Park, situado en Adeje, en Tenerife, es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es, por tanto, otra visita obligada si se viaja a Canarias.

