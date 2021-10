OK Mobility abre una nueva oficina en el centro de Alicante en su apuesta por impulsar la movilidad urbana Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 12:10 h (CET) Esta apertura se suma a las oficinas que la empresa de movilidad global tiene en el centro de algunas de las principales ciudades españolas como son Barcelona, Madrid y Sevilla OK Mobility ha inaugurado una nueva oficina en el centro de Alicante, situada en las inmediaciones de la estación de tren y AVE de la ciudad. Con esta apertura, ya son cuatro las oficinas que la empresa de movilidad global tiene en el centro de algunas de las principales ciudades españolas, en su intención de dar respuesta al aumento de la demanda de movilidad urbana por parte de los clientes de la compañía. De esta manera, la nueva oficina de Alicante se suma a las que la compañía abrió en 2020 en el centro de las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla.

La nueva base, que ya está empezando a recibir los primeros clientes, se encuentra al lado de la estación de tren Alicante - Terminal. Una ubicación que, tal y como señala el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, “supone un enclave estratégico de Alicante debido a la gran cantidad de viajeros que recibe cada día, reforzando nuestra presencia en esta ciudad en nuestro objetivo de seguir atendiendo a las peticiones de nuestros clientes de incrementar nuestros servicios de movilidad en el centro de las ciudades”.

La estación de tren Alicante-Terminal es la estación más importante de la capital y se sitúa muy cerca del corazón del centro urbano. Cuenta con diversos servicios ferroviarios, entre los que destacan los servicios de trenes de Media Distancia, Larga Distancia y, desde 2013, de Alta Velocidad (AVE). Debido a su fuerte carácter turístico, es considerada una de las estaciones con más tráfico de España, recibiendo casi 4 millones de pasajeros en 2019.

“Este mismo año ya protagonizamos un gran salto cualitativo en esta ciudad, tras obtener por parte de Aena la adjudicación de oficinas para operar dentro del Aeropuerto de Alicante. Una entrada que nos ha permitido cubrir la gran demanda de movilidad por parte de turistas nacionales e internacional esta temporada y que reforzamos ahora con esta nueva oficina en las inmediaciones de la estación de tren alicantina”, añade Ktiri.

Con esta nueva apertura, OK Mobility continúa avanzando en su estrategia de expansión geográfica, uno de los ejes principales del Plan #OKOnTheRoad; hoja de ruta de la compañía para los próximos años.

