Las recetas más deliciosas de Halloween se cocinan en el microondas ChefPlus de Whirlpool

jueves, 28 de octubre de 2021, 11:02 h (CET) Llega la noche más terrorífica y divertida del año. Halloween, Día de los Muertos… se llame como se llame, la cuestión es pasarlo bien; y qué mejor manera de hacerlo que dando una buena alegría al paladar, en un tiempo récord y sin manchar la cocina con la ayuda del microondas ChefPlus de Whirlpool ChefPlus, el mejor aliado en la cocina

Con el microondas ChefPlus podrás cocinar en menos tiempo que con un horno, ahorrando tiempo y energía. Gracias a su exclusiva tecnología DualCrisp y a la función de AireForzado, este microondas es capaz de freír con poco aceite y sin ensuciar, distribuyendo el calor para que llegue a todo el plato de forma uniforme. La combinación de estos dos sistemas deja los alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro, conservando su valor nutricional y potenciando su sabor. Así, en tan solo 4 minutos con la función Crisp podrás preparar unas deliciosas galletas y, en 25 minutos, asar una calabaza, la mitad de tiempo que necesitaría para cocinarse al horno.

La función Vapor no se queda atrás, ya que permite cocinar de la forma más saludable sin perder los nutrientes de los alimentos. Así, se podrá disfrutar de una deliciosa crema de calabaza en tan solo 12 minutos al microondas. Y es que el símbolo estrella de la noche de Halloween no es únicamente decorativo y se convierte en un alimento especialmente beneficioso para el organismo cuando se cocina al vapor, manteniendo sus propiedades antioxidantes y reforzando las defensas.

Este modelo también incorpora la función ChefMenu, una serie de recetas automáticas fáciles de preparar con programas pre-definidos para ahorrar tiempo, así como la tecnología 6th Sense, exclusiva de Whirlpool. Esta última consiste en un conjunto de sensores inteligentes que adaptan el nivel de potencia, el tiempo y la temperatura tras seleccionar la clase de alimento.

Los microondas Whirlpool garantizan resultados perfectos, de forma fácil y rápida, convirtiendo la cocina en una cosa de niños.

¿Más ideas? Entrar en el perfil de Instagram de Cocina con Whirlpool y convertirse en un auténtico chef. ¡Buen provecho!

