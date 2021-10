Centro Juguete: "Hay juegos educativos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo correcto del cerebro" Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 11:02 h (CET) Aprender jugando es algo tan natural e innato que resulta imposible negar la eficacia del juego educativo, que es una herramienta fundamental para el aprendizaje Los juegos didácticos son unas actividades que los niños realizan tanto en casa como en el colegio y que además del gran valor lúdico que tienen, también suponen una forma muy interesante de aprender y entrenar algunas habilidades. Centro Juguete, una empresa de juguetes que comenzó vendiendo juguetes desde hace más de 26 años, explica qué juguetes educativos pueden convertirse en una gran herramienta para el aprendizaje de los niños. Según la ONU, el aprendizaje mediante los juguetes educativos de Centro Juguete puede ser una gran oportunidad de aprender valores como el trabajo en equipo, la comunicación, la competición y otras capacidades como la memoria y la concentración.

Los juegos estratégicos son los juegos educativos que más potencian el razonamiento y pueden ser una actividad que enseñe a los niños a ser más resolutivos. “Juegos como Coloca 4, Ajedrez, Damas, UNO o Parchís pueden ser una opción ideal para enseñar a los niños a elaborar estrategias, deducir los posibles movimientos que realizará el oponente y sobre todo a aumentar la confianza de los niños, al ver que son capaces de realizar ese razonamiento”, explica Centro Juguete. Otros juegos de mesa como el Dominó pueden ayudar a los niños a estimular su comunicación y aprender a gestionar su irascibilidad y frustración al tener que enfrentarse a perder en ocasiones.

Los juegos de memoria también son una herramienta increíble para estimular esa habilidad de concentración y memorización de los niños y Centro Juguete recomienda el Memo Games de animales o incluso de cualquier dibujo animado o temática que les guste (Toy Story, Tortugas Ninja, etc.). En edades tempranas, cuando los niños comienzan a hablar y leer es importante ir aprendiendo poco a poco nuevo vocabulario y esto se consigue sobre todo leyendo. Cuando aún no conocen el alfabeto, lo más recomendable es comenzar a leer reconociendo poco a poco las letras, sin embargo, la lectura en ocasiones puede resultar tediosa para niños tan pequeños.

Aunque jamás debe abandonarse la lectura, los niños también pueden aprender nuevas palabras de forma más divertida con juegos como Sinónimos y Antónimos, para edades más tempranas o Scrabble, para niños un poco más mayores. Aprender a contar es otro de los grandes retos a los que se deben enfrentar los niños pequeños y la mayoría lo aprenden mediante juegos como el ábaco, que también propone Centro Juguete. Sin embargo, en ocasiones los niños exigen juegos más modernos, como el Educa Touch Junior, un juego en el que los niños pueden aprender a contar, a la ve que disfrutan de un juego tan divertido como La Granja.

