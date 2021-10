La propuesta LogisGreen: Lluvia y sol para generar energía limpia a través del Hidrógeno Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 09:38 h (CET) Si el Hidrógeno es el elemento más abundante del universo, es una energía limpia y la NASA ya lo ha utilizado como combustible ¿Cómo es que no se usa para todo? Fácil, porque es necesario separarlo de otros elementos, como por ejemplo el oxígeno, con el que forma el agua (H2O). LogisGreen propone extraer Hidrógeno Verde del agua de lluvia mediante un proceso de electrólisis alimentado por energía solar. Como se consume y produce en el mismo lugar, se evita además el C02 derivado de su transporte LogisGreen es una iniciativa española que forma parte del Grupo Sifónika, expertos desde 2012 en gestionar el agua de lluvia en las grandes cubiertas de forma más eficaz y segura gracias al sistema sifónico.

El objetivo de LogisGreen es colaborar para alinear los sectores del transporte, la logística y los procesos industriales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 gracias a un sistema de autoconsumo de energía rentable y 100 % ecológica basado en el Hidrógeno Verde Pluvial.

Cuando el agua es energía: La MHVP

“Creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz (...)” Julio Verne. 1874. “La Isla Misteriosa”

LogisGreen combina avanzadas tecnologías como:

Electrólisis del agua alimentada por energías renovables

del agua alimentada por energías renovables Inteligencia Artificial , Big Data e Internet De Las Cosas a través del Software que controla la planta de forma inteligente

, e a través del Software que controla la planta de forma inteligente SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) y depósitos de almacenamiento de pluviales

(Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) y depósitos de almacenamiento de pluviales Tratamiento de aguas pluviales para su reutilización Evacuamos de los edificios el agua de lluvia, cuanto más rápido mejor, generando a veces inundaciones y problemas, siendo el agua un valioso recurso natural a conservar.

Gracias a la apuesta tecnológica propia en los puntos claves del sistema, desarrollada por los expertos ingenieros de LogisGreen, es posible incorporar el autoconsumo de energía al ciclo natural del agua de manera orgánica y respetuosa creando un impacto positivo directo en la empresa y la sociedad.

Un vector energético con apoyo gubernamental

En estos momentos de crisis energética el autoconsumo de esta energía 100% renovable y limpia podría ser clave en la descarbonización del planeta. Un sistema LogisGreen de tamaño medio puede:

Cosechar más de 8000 m3 al año. Agua que se deja de consumir y de transportar con la descarbonización que ello supone

Eliminar la huella de carbono del transporte de Hidrógeno. Ya que se produce y consume en origen

Generar como mínimo una potencia de entre 0,5 - 1 MWh

Trabajar a pleno rendimiento durante los 25 años de su vida útil

Ahorrar costes fruto de la eficiencia del hidrógeno como vector energético Prueba de ello es que el Hidrógeno Verde está apoyado por la UE a través de los fondos Next Generation y en España a través de la Hoja de Ruta del Hidrógeno.

LogisGreen en el COIIM de Madrid

La adopción del Hidrógeno Verde aún genera incertidumbre. Para debatir y resolver dudas sobre el autoconsumo de Hidrógeno Verde Pluvial, LogisGreen estará presente en el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid el próximo miércoles 03/11/21 a las 18h (GMT +2) en el marco de la jornada híbrida sobre internacionalización de nuevos modelos de negocio en torno al hidrógeno.

Vídeos

Cómo funciona el sistema LogisGreen de autoconsumo de Hidrógeno Verde Pluvial



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.