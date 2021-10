Amplia variedad en ferretería y maquinaria con Ferroval, desde Galicia para toda España Emprendedores de Hoy

Cualquier producto o herramienta de bricolaje, reparación y maquinaria para mantener en buenas condiciones de habitabilidad el hogar o la empresa está al alcance de los clientes de Ferroval. Se trata de una ferretería en Val Do Dubra, Galicia, que ofrece servicios completos para toda España mediante su tienda online.

Varios años de trayectoria en el sector ferretero, además de unas cómodas y modernas instalaciones, han consolidado esta empresa como líder en su zona de influencia.

Gran variedad de productos en stock, de las mejores marcas Tanto al visitar la sede física de Ferroval como al consultar la página web, los clientes encuentran un amplio surtido de herramientas y productos agrupados en distintas categorías, tales como calefacción/climatización, cuerda y sujeción, electricidad, ferretería/herrajes, fontanería, herramientas; jardín, menaje, pequeños electrodomésticos, piensos y pinturas, colas y lubricantes.

Los miles de productos que forman parte del inventario cuentan con el certificado de calidad de marcas como Husqvarna, Proa, Bosch, Makita, Biona, entre otras reconocidas firmas del sector, cada una con artículos en oferta gracias a las promociones que ofrece permanentemente Ferroval en beneficio de su clientela.

A esta gran variedad se suma la experiencia de un personal cuya prioridad es el asesoramiento personalizado, con el fin de que cada usuario que visite Ferroval salga de la tienda física o concrete una compra online, con la certeza de haber encontrado la solución más adecuada a cualquier tipo de requerimiento. Otra de las ventajas de la empresa es su membresía en la Cooperativa de las Rías, una alianza comercial que le permite un gran abanico de actuaciones y posibilidades de negocios para satisfacer cualquier necesidad de sus clientes.

Facilidades de compra y envíos a toda la península Para quienes viven en Val Do Dubra, la empresa ofrece atención presencial en modernas instalaciones, con accesos para personas de movilidad reducida y área de parking propia, además de la posibilidad de que los clientes de la localidad realicen sus compras por internet y pasen a buscarlas en la sede.

Para los clientes que habitan en otras zonas de la península, así como en las Islas Baleares, está disponible un sistema de envíos responsable y puntual, que puede llevar los pedidos en un tiempo de entre 24 y 48 horas. Para mayor precisión en la compra desde la página web, Ferroval ha dispuesto los catálogos de ofertas, productos destacados y algunas marcas a solo un clic de los usuarios.

En el inventario de Ferroval pueden encontrarse desde la herramienta más sencilla, hasta modernas y complejas maquinarias o los productos indispensables para el buen funcionamiento de cada área del hogar o la empresa. Ferroval es una iniciativa concebida para garantizar soluciones de calidad, con precios muy competitivos, utilizando la tecnología para llegar a los usuarios de todo el país.

