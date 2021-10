MK 20, la agencia de marketing en Santiago de Compostela para pymes Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 10:14 h (CET)

MK 20 está posicionada como una sólida agencia de marketing en Santiago de Compostela por su efectividad. Ofrece servicios de marketing digital para pymes y micropymes que quieren crear o mejorar su presencia online y, gracias a ellos, muchos empresarios han logrado aumentar sus ventas y consolidar su modelo de negocio.

El secreto de MK 20 para alcanzar el éxito ha sido concentrarse en acompañar a emprendimientos pequeños como ferreterías, restaurantes, talleres, clínicas dentales y centros de fisioterapia.

Los servicios de marketing digital para pymes La CEO de la agencia, Antía Barreiro, decidió actuar tras identificar las necesidades de este segmento del mercado en Santiago de Compostela. De esta manera, reunió a un grupo de jóvenes profesionales especialistas en los diferentes aspectos del marketing digital para brindar un servicio integral enfocado en objetivos.

Las pequeñas y medianas empresas frecuentemente tienen una estructura sencilla. Muchas veces, son iniciativas familiares que no contemplan un departamento para impulsar su negocio en los canales digitales. Esto se debe al desconocimiento de la realidad del mercado o a que carecen de la asesoría adecuada para una estrategia digital asertiva. Existen casos en los que se tiene una idea errada sobre el coste de los servicios de marketing 2.0 y se cree que no están al alcance.

MK 20 orienta a estos emprendimientos con el objetivo de romper esos mitos e incorporarlos a las plataformas digitales de manera efectiva, impulsando su presencia online.

Los pilares fundamentales de la agencia El equipo de profesionales de MK 20 aborda a sus clientes para prestarles un servicio completo, que atiende todos los aspectos del marketing digital. Esto ha permitido a la agencia desarrollar su atención en cuatro pilares fundamentales.

El primero de ellos es el diseño de la página web. Se crea o se actualiza el sitio del cliente para que ofrezca una imagen correcta de la empresa. Hacer que su contenido brinde información útil a los usuarios para así generar mayor tráfico de visitas.

Ese mayor tráfico se logra con la ejecución del segundo pilar del servicio de MK 20, que es la estrategia SEO. Con ella, se impulsa la visibilidad de la empresa en el mundo digital. El tercer pilar es la gestión de las redes sociales, para ganar seguidores que después se conviertan en clientes.

Por último, está la creación de una estrategia de marketing digital, a través de la cual se cohesionan todos los aspectos anteriores en función de un criterio único. Así, se planifica, diseña, posiciona y optimiza el negocio para ir a la par de la evolución del mercado objetivo de cada compañía.

