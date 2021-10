La marca líder en vitamina A Medik8 lanza la versión más potente de retinaldehido Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:11 h (CET) Formulado con una fuerza del 0,2%, sólo disponible en centros profesionales Si las tres anteriores potencias de Crystal Retinal™ fueron una revolución por su efectividad 11 veces más rápida que las formas clásicas de retinol. Ahora Medik8, la marca líder en vitamina A, suma una cuarta fuerza: Crystal Retinal™ 20. El suero nocturno a base de retinaldehido más poderoso con una concentración del 0,2%, sólo disponible en centros profesionales a través de consulta previa. Crystal Retinal™ 20 contiene el doble de fuerza que la actual fórmula más alta de Crystal Retinal™, lo que lo convierte en la incorporación más intensa de la gama, que seguirá contando con Crystal Retinal 3, 6 y 10a la venta en medik8.es. Para comenzar a usar el nuevo producto de fuerza 20, será necesario haber usado antes 2 envases de Crystal Retinal 10 o haberlo usado continuamente durante 3 meses para poder dar el salto a Crystal Retinal™ 20, siempre bajo la supervisión de un profesional.

¿Qué diferencia al retinal del retinol?

Crystal Retinal™ 20 está formulado con retinal estabilizado, un potente derivado de la vitamina A con resultados antienvejecimiento de última generación. El retinal, con un poder antienvejecimiento inigualable, puede ofrecer resultados comparables a los de la vitamina A de grado clínico hasta 11 veces más rápido que las formas clásicas de retinol. Este innovador suero nocturno minimiza visiblemente las líneas de expresión y las arrugas, reafirmando y rellenando el aspecto de la tez, para reafirmar visiblemente la textura de la piel y suavizar el rostro. Con ácido hialurónico, glicerina y vitamina E, hidrata la piel a todos los niveles para proporcionar un rostro visiblemente flexible, con un tono uniforme y de aspecto más joven. Además, ayuda activamente a reducir las bacterias causantes de las imperfecciones para que la piel tenga un aspecto limpio y equilibrado. En sólo 4 semanas, la piel está notablemente más joven, más suave e innegablemente luminosa.

Los primeros en estabilizar el complejo retinaldehido

La vitamina A de grado clínico, también conocida como ácido retinoico, es un poderoso ingrediente para el cuidado de la piel que desencadena la regeneración de las células de la piel para combatir eficazmente todos los signos visibles del envejecimiento. Pero a diferencia del retinol, que primero debe convertirse en retinaldehido y luego en ácido retinoico dentro de la piel, Crystal Retinal™ sólo requiere una conversión en ácido retinoico.



Sin embargo, el retinaldehido es casi imposible de estabilizar; de ahí la falta de productos que incluyan este ingrediente en el mercado. Aceptando el reto, los científicos de Medik8 fueron los primeros en estabilizar este ingrediente mediante un sistema de estabilización de doble capa; combinando una ingeniosa encapsulación de cristales que da nombre a la gama con un complejo de estabilización de fórmula pendiente de patente para maximizar la estabilidad del retinaldehído.

Resultados inigualables en los estudios clínicos

En sólo 4 semanas:

El 95% de los usuarios reportó una textura de la piel más suave después de usar Crystal Retinal™ 6 durante 4 semanas*

El 75% sintió que la apariencia de las líneas de expresión se redujo significativamente*.

El 80% consideró que su piel tiene un aspecto notablemente más joven*.

El 85% de los usuarios afirmaron que el tono general de la piel había mejorado y la tez se había iluminado*.

*En un ensayo con 20 personas que utilizaron Crystal Retinal 6 durante 4 semanas

En definitiva, la piel adquiere un aspecto notablemente más joven, los contornos se redefinen y la luminosidad se recupera de forma evidente.

La ciencia tras Crystal Retinal™ 20

Una absorción superior: Crystal Retinal™ cuenta con un sistema patentado de liberación prolongada que encapsula el retinaldehido en un vehículo molecular cristalino que es descompuesto por las enzimas naturales de la piel al contacto. Esta acción única controla la liberación del activo para garantizar que la fórmula se mantenga estable, la absorción se optimice y la fórmula altamente potente se distribuya de manera uniforme y constante durante toda la noche.

Una absorción superior: Crystal Retinal™ cuenta con un sistema patentado de liberación prolongada que encapsula el retinaldehido en un vehículo molecular cristalino que es descompuesto por las enzimas naturales de la piel al contacto. Esta acción única controla la liberación del activo para garantizar que la fórmula se mantenga estable, la absorción se optimice y la fórmula altamente potente se distribuya de manera uniforme y constante durante toda la noche.

Un sistema de estabilización de doble capa: el retinaldehido es notoriamente difícil de estabilizar, pero gracias a la colaboración entre Medik8 y la Universidad de Hertfordshire, Crystal Retinal™ presenta una encapsulación cristalina del retinaldehido dentro de un complejo de estabilización pendiente de patente para mantener la fórmula estable. Esto garantiza la máxima potencia del producto para ofrecer resultados excepcionales.

Hidratación óptima: con ácido hialurónico multipeso y vitamina E, Crystal Retinal™ hidrata la piel a todos los niveles a la vez que refuerza la barrera de la piel para mantener sellada la humedad.

El sistema de estabilidad de Medik8 garantiza que Crystal Retinal™ se libera de forma lenta y constante durante toda la noche, lo que significa que no saturará la piel. Sorprendentemente, aunque Crystal Retinal™ tiene resultados comparables a los del ácido retinoico de grado clínico, sigue siendo tan suave para la piel como los retinoles tradicionales.

No aporta peso: ligera y sedosa, la textura de Crystal Retinal™ se funde sin esfuerzo con la piel para nutrir y restaurar el rostro.

A diferencia de muchas otras formas de vitamina A, el retinaldehido cuenta con potentes propiedades antibacterianas directas, lo que lo convierte en el producto antienvejecimiento perfecto para las pieles propensas a las imperfecciones. Cuando se utiliza de forma prolongada, disminuye la bacteria responsable de los brotes, promoviendo un cutis sano y equilibrado.

Indicaciones de uso

Crystal Retinal™ 20 sólo debe utilizarse tras una prescripción en consulta realizada por un profesional. Crystal Retinal™ 20 es adecuado para quienes hayan completado 2 tubos completos de Crystal Retinal™ 10 o 3 meses de uso continuo (lo que ocurra antes).



Después de la limpieza por la noche, aplicar una pequeña cantidad en el rostro, el cuello y el escote. Dejar que se absorba antes de aplicar la crema hidratante.

La aplicación de Crystal Retinal™ debe ser gradual.



Utilizarlo dos veces por semana durante las dos primeras semanas, en días alternos durante las dos semanas siguientes y después todos los días.



Utilizar siempre un protector solar durante el día mientras estés utilizando este producto por la noche y durante una semana más tarde.

Completar la rutina

A la mañana siguiente:

El suero peptídico 'Liquid Peptides' Drone-Targeted Peptide Complex Vitamina C 'Super C30 Intense' Anti-Pollution Broad Spectrum SPF 30 Y la protección solar 'Advanced Day Total Protect' Anti-Ageing Moisturiser SPF 30 " 5* UVA Detalles de venta

Disponible en centros especializados de Medik8.

Para encontrar la clínica Medik8 más cercana, hacer clic aquí.

Precio:115€

