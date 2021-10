El color lila: la tendencia fashion que teñirá la cosmética en 2022

El color fetiche del otoño-invierno trasciende a la moda para iluminar los productos de belleza más deseados de la beutique de cosmética nicho Pure Niche Lab Comenzó con discreción la pasada primavera y más allá de ceder su reinado a nuevas tonalidades, el color lila se ha propuesto no solo teñir todo el armario, también el neceser. Fe de ello da la conocida influencer María Frubies, la cual ha inundado gran parte de su galería de Instagram mostrando looks donde el lila y sus tonalidades afines son las verdaderas protagonistas.



Un color frío, claro, y la mezcla perfecta entre blanco, azul y magenta que tras su triunfo absoluto en las colecciones de moda, logra trascender este sector para imponer la tendencia en el sector beauty, donde se encuentran productos que apuestan por esta tonalidad ten sus fórmulas y packagings. A continuación algunos de los más apetecibles que poder encontrar en la web de belleza especializada en marcas de autor Pure Niche Lab.



Rubios indestructibles a base de tonalidades violáceas

La marca líder en cuidado capilar Olaplex, amada por grandes celebirdades como Kim Kardashian o Katy Perry, lanza al mercado su nuevo champú pensado para los cabellos rubios, decolorados, con mechas o canas. “Esta modalidad de champú en color violeta trabaja para neutralizar los tonos cobrizos y amarillentos no deseados, al mismo tiempo que logra reparar el cabello y aportar brillo. Este producto está formulado con la mismta tecnología capilar que el resto de la familia Olaplex, su conocido Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate, el cual logra reparar los enlaces de disulfuro rotos, restaurar el cabello dañado y comprometido reparándolo desde dentro hacia fuera” comenta Marta Agustí, directora técnica de Pure Niche Lab.

Nº4P Blonde Enhancer Toning Shampoo

Precio:30€. purenichelab.com

Mucho más que un jabón, una experiencia sensorial

La limpieza de manos se ha priorizando, existen pastillas de jabón que desinfectan y cuidan las manos y son extensibles para el resto del cuerpo. Es el caso de las pastillas de jabón de Zador, la marca húngara especializada en la fabricación artesanal de estas lujosas barras, que incorporan en su formulación el agua repleta de minerales procedente del lago Héviz, el lago termal más grande de Europa, y aceite de semilla de pistacho, para hidratar en profundidad. “Además, uno de los ingredientes clave de los jabones de Zador es la manteca de karité orgánica con un excepcional efecto hidratante y regenerador de la piel. La manteca de karité contiene ácidos esteáricos y oleicos, así como ácidos grasos esenciales. Muy rica en vitaminas A, E, F, betacaroteno, alantoína y alcoholes triterpenos antiinflamatorios”, apunta Agustí.

ZADOR Lavander & Verbena

Precio: 12€. purenichelab.com

La alternativa natural a la vitamina A apta para todas las pieles

“El Bakuchiol es una alternativa al retinol clínicamente probada que ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina, suavizando la aparición de líneas finas y arrugas. Increíblemente suave, es adecuado para aquellos que generalmente no pueden tolerar la vitamina A”, explica Agustí. Este ingrediente de origen botánico se encuentra en el suero antiedad de Medik8 Bakuchiol Peptides. Formulado con 1.25% de bakuchiol puro, Bakuchiol Peptides se realza con péptidos iluminadores y extracto de cica calmante. Con el uso continuado, no sólo se experimentarán resultados similares al retinol en términos de rejuvenecimiento de la piel y una reducción en las líneas finas, también se observará una mejora en el tono y la claridad de la piel.

Bakuchiol Peptides de Medik8

Precio: 63€. purenichelab.com

Aceites esenciales para equilibrar cuerpo y mente

Llegada esta época del año, comienza la búsqueda de la calma y la concentración en la vida personal y laboral, llega el momento de sentirse bien. Una las opciones probadas y mejor valoradas es hacer uso de la aromaterapia. Aromatherapy Associates, la marca líder y pionera en esta rama, ofrece una gran variedad de aceites esenciales para poder ser usados de manera directa sobre la piel, depositando el producto sobre ciertas zonas del cuerpo, como pueden ser las muñecas; dejando caer unas gotas sobre el agua caliente de un relajado baño, o incorporándolo en difusores del hogar. “La esencia De-Stess es perfecta para cuando se necesita un momento de pausa. Elaborada a partir de una mezcla de aceites esenciales puros de incienso, manzanilla silvestre calmante y petitgrain mezclados para ayudar a encontrar ese momento de calma y claridad tan buscado” concluye la experta.

Aceite esencial De-Stress de Aromatherapy Associates

Precio: 29€. purenichelab.com