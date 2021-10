El COVID 19 potencia la transformación digital de las empresas españolas en 2021

20 grandes organizaciones exponen sus casos de éxito en la segunda edición de "Transformación Digital en España. España se transforma en 2021: cloud computing, IA, espacios de trabajo híbridos o una mayor inversión en tecnologías de ciberseguridad, emergen como principales tendencias. Compañías como Telefónica, IVECO, MediaPro o Navantia explican en esta guía cómo han encarado con éxito nuevos procesos de transformación digital Los mejores casos de digitalización empresarial en España de 2021. Esto es lo que recoge la segunda edición de la guía “Transformación Digital en España”, un documento elaborado por Total Publishing Network y en el que han participado compañías como Navantia, instituciones educativas como la Universidad de Granada o administraciones públicas como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de gran interés para conocer cómo las empresas españolas han afrontado sus proyectos de digitalización a lo largo de este año.

La guía, en la que participan importantes empresas tecnológicas como Samsung, Lenovo, Oracle, Lenovo o Brother, muestra ambiciosos proyectos de digitalización que han ayudado a empresas de todos los sectores a ser más competitivas, incrementar su productividad y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

En su conjunto, esta guía presenta 20 grandes casos de éxito de transformación digital, acompañados en cada caso por una completa entrevista al responsable tecnológico de cada proyecto y la descripción de las tecnologías que han estado involucrada en el proceso.

Además en “Transformación Digital en España” se recogen las principales tendencias TI que van a impactar en las empresas en 2022, de qué forma se ha digitalizado nuestro país en el último año, qué impacto ha tenido la pandemia causada por el COVID-19 en este proceso y qué esperan las compañías de los nuevos Fondos Europeos Next Generation.

Más Inteligencia Artificial, Cloud Computing y Ciberseguridad

En este documento también se encuentra un prólogo realizado por Francisco Hortigüela, Director General de AMETIC además de las opiniones de numerosos expertos del sector TIC que muestran cómo la inversión en tecnologías de cloud computing, de IA y de ciberseguridad protagonizarán muchos de los procesos de digitalización de cara al próximo año.

En este sentido, se espera una mayor profesionalización en la forma en la que se explotan y gestionan los datos, así como una menor dependencia de las estructuras on premises de los CPDs, para profundizar en modelos as a service, en prácticamente toda la cadena de valor IT de las compañías.

La modernización del hardware y de las aplicaciones heredadas llevarán a una apuesta aún mayor por las infraestructuras de nube híbrida. Tendencias incipientes como DCaaS (centro de datos como servicio) o PCaaS (nube privada como servicio) empezarán a tener tracción a la hora de externalizar cargas de trabajo de misión crítica.

En el terreno de la IA y superada una etapa marcada por desarrollos internos que han sufrido casi siempre a la hora de pasar de sus fases piloto, se espera que la escalabilidad que aportan las nuevas tecnologías de machine learning, se alineen con una mayor voluntad por parte de las empresas de alcanzar beneficios amplios y transformadores para industria.

Al mismo tiempo, en el campo de la seguridad e íntimamente relacionado con el auge del teletrabajo, se imponen las metodologías de confianza cero, en las que se asume que ya no hay un perímetro definido dentro del cual el usuario, la carga de trabajo, el dispositivo y la red es inherentemente confiable.

El CIO como gran protagonista

Con la entrevista como hilo conductor para la narración de cada caso de éxito, en “Transformación Digital en España” son los CIOs los que asumen todo el protagonismo. Son los responsables de cada proceso de transformación digital, los que explican de qué situación previa partían y cuáles son los principales beneficios que han obtenido tras ponerlos en marcha.

En este sentido, los que descarguen esta guía podrán descubrir por ejemplo, cómo Telefónica ha impulsado la digitalización de algunos de sus procesos estratégicos con la ayuda de Appian, cómo Caixa Popular ha conseguido crear flujos de impresión inteligentes de la mano de Brother o de qué forma el Grupo Piñero ha automatizado su cadena de suministro con las soluciones de Oracle.

En definitiva, “Transformación Digital en España” se presenta como una guía imprescindible para todos los apasionados de la tecnología, para los que deciden la inversión de TI en sus empresas y para los que creen firmemente que la digitalización es el mejor camino para seguir creciendo.

Es posible descargar “Transformación Digital en España: Casos de Éxito 2021” de forma completamente gratuita en el siguiente enlace: https://landing.muypro.com/ebook-cio-2021/