Medik8 lanza cuatro kits de Navidad diseñados para cumplir los deseos beauty del 2022 Comunicae

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:06 h (CET) Los expertos de la firma seleccionan los must have de la marca en los cuatro cofres de belleza más mágicos del skincare Se acerca la Navidad y con ella la ilusión por regalar. Un ritual en el que los productos beauty se han hecho hueco año tras año con el objetivo de que las personas más queridas puedan lucir una piel sana y rejuvenecida para encarar el esperado 2022. Para todos ellos, Medik8 lo pone fácil gracias al lanzamiento de sus exclusivos sets de Navidad. Tan cautivadores como la propia naturaleza, estos cofres de regalo de edición limitada de Medik8 se han inspirado en diferentes paisajes naturales que evocan un sentimiento de positividad, esperanza, alegría y unión. Tras un periodo de tiempo que ha servido para reflexionar y pensar en lo que es verdaderamente importante, en esta temporada la unión familiar, la cercanía con los amigos y los momentos de festividad cobran más importancia que nunca.



Y es por ello que detrás de cada uno de estos sets, hay una ideación previa de los expertos de la marca, seleccionando y agrupando los productos más icónicos, aclamados y amados de la marca. Los cuatro sets contienen la combinación perfecta de productos para los apasionados del cuidado de la piel. Están fabricados en un envase de papel (FSC) para aquellos que buscan opciones de regalo de belleza sostenibles. Además, no será necesario envolverlos, ya que sus creativos diseños quedarán ideales bajo cualquier árbol de Navidad.



Cuatro beauty sets de Medik8 que formarán parte de la lista de deseos de Navidad de cualquier amante del cuidado de la piel. Porque regalar una piel bella de por vida nunca ha sido tan atractivo, divertido y fácil.

Celebrated Gift Set

Los favoritos de Medik8, acompañados de un detalle sostenible

PVP: 85€

www.medik8.es

Este set de regalo para usar en la rutina de belleza nocturna incluye incluye el superventas mundial Press & Glow, un tónico exfoliante de última generación que potencia la luminosidad diaria, y su compañero perfecto de vitamina A, Crystal Retinal. Además, vienen acompañados de un práctico utensilio exprimidor de tubos que garantiza que no se desperdicie ni una gota del sérum Crystal Retinal, y de unos discos de algodón de bambú reutilizables para una rutina de belleza más sostenible. Una manera fácil, rápida -y más económica- de hacerse con estos productos que son casi de culto para muchas beauty gurús.

Reflection Gift Set

Una piel sana y perfeccionada mientras duermes

PVP: 89€

www.medik8.es

Lograr amanecer con una piel visiblemente más fresca, luminosa y clara es posible si interviene en ella este trio de productos. Una colección cuidadosamente seleccionada por los expertos de Medik8 para promover un rostro de aspecto más joven. Incluye un limpiador exfoliante, Surface Radiance Cleanser; un sérum calmante con un 10% de niacinamida, Clarity Peptides y un peeling nocturno sin aclarado para usar en casa, Sleep Glycolic, encargado de transformar la piel durante la noche. En conjunto, la colección promueve una piel de aspecto rejuvenecido, un kit idóneo para quienes buscan potenciar su rutina actual de cuidado de la piel.

Escape Gift Set

Delicados mimos para ojos y labios

PVP: 43€

www.medik8.es

Este delicado kit se convierte en el regalo ideal para un amigo invisible o para regalarse a uno mismo en estas fiestas. El set contiene dos pequeños pero potentes ayudantes para lograr hidratar e iluminar el contorno de ojos y labios. Illuminating Eye Balm, que ilumina e hidrata al instante los ojos cansados; mientras que el bálsamo Mutiny nutre los labios y los protege del frío y la sequedad. Dos productos que una vez se conocen no se podrá prescindir de ellos.

Nurture Gift Set

Los imprescindibles de noche para viajeras

PVP: 49€

www.medik8.es

Este atractivo kit en tonalidades moradas contiene un conjunto de productos minis de Medik8 perfectos para realizar una buena rutina nocturna. Los productos que incluye son verdaderos top ventas de la marca: su desmaquillador trifásico Eyes & Lips Micellar Cleanse para ojos y labios; su icónico y suave limpiador facial en espuma, Micellar Mousee; seguido del sérum hidratante Hydr8 B5 Intense, un must beauty de este invierno si lo que deseas es lucir siempre una piel jugosa e hidratada; y por último su crema de noche rica en retinol 0,2 % Night Ritual Vitamin A para aportar los mejores beneficios antiedad. Con este kit podrás viajar estas navidades a cualquier parte y despreocuparte de la rutina de noche, puesto que contiene todo lo que necesitas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Naranjas La Torre, líderes en ventas de naranjas desde 1986 Sillas WC para mejorar el día a día Global cambia su posicionamiento y lanza una nueva identidad corporativa La consultora Tormo Franquicias lanza el Análisis DAFO de la Franquicia La propuesta LogisGreen: Lluvia y sol para generar energía limpia a través del Hidrógeno