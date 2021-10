Asombro Extremo presenta Asombro Films, su nueva productora audiovisual Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

El uso de contenido audiovisual es una gran manera de impactar a los usuarios, ya que unifica música, imágenes, animaciones, hiperrealismo, etc. Por este motivo, este tipo de contenido necesita profesionales que conozcan cómo combinar creatividad y tecnología en un único vídeo.

Para ello, Asombro Extremo presenta Asombro Films, la nueva productora de contenido audiovisual que desarrolla obras de arte digitales para empresas y emprendedores. Asombro Extremo ha iniciado este nuevo proyecto junto a un equipo de expertos con conocimientos y alta experiencia en la grabación de películas, videoclips, comerciales, etc.

Asombro Extremo presenta su nueva productora audiovisual, Asombro Films Asombro Extremo, The Amazement Agency, ha agrupado a sus mejores profesionales de filmación para crear Asombro Films, una productora de contenido audiovisual innovador. El objetivo de Julián Ávila, CEO de la compañía, y su COO, Marcos Amadeo, es satisfacer las necesidades de los clientes que buscan vídeos de alta calidad e impacto para sus anuncios, películas, etc.

El equipo de profesionales que dirige este nuevo proyecto incluye directores, redactores, fotógrafos, productores y diseñadores. Todos están capacitados para planificar, desarrollar y gestionar un contenido audiovisual completo que aporte los resultados esperados.

Es importante mencionar que los expertos de Asombro Films han trabajado con grandes compañías como Santander, Coca-Cola, Samsung, Sony Music y Netflix. Esto significa que sus experiencias y conocimientos en filmación y en el mundo audiovisual han sido avalados por quienes buscan únicamente presentar contenido de alto valor y calidad.

Beneficios de contratar los servicios de filmación de Asombro Films En cada una de sus grabaciones, esta productora ayuda a sus clientes a transmitir su mensaje e historia de forma innovadora y creativa. De igual manera, convierten incluso una fotografía o imagen en tendencia, trabajando a la perfección cada detalle para lograr impactar en la mente del espectador.

Otra razón para contratar los servicios de Asombro Films es el uso de música original que genera grandes sensaciones y emociones en la audiencia. Por otra parte, los estudios de esta productora son bastante amplios y cómodos, con techados de luz natural y la combinación de diferentes sets en un mismo sitio. Además, cada uno de estos sets cuenta con tecnología de última generación que permite desarrollar producciones audiovisuales creativas e inolvidables.

Asombro Extremo está innovando a nivel internacional con Asombro Films, la productora audiovisual que realiza contenidos innovadores. Sus profesionales tienen experiencia trabajando con compañías importantes de todo el mundo y, en su filosofía de trabajo, siempre tienen presente convertir cualquier vídeo en una obra de arte.

