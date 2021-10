El cachopo a domicilio ya es todo un éxito en Madrid gracias a Brutalcachopo.com Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

En los momentos en los que el apetito llama a probar un suculento plato o, simplemente, no apetece cocinar, pedir cachopo a domicilio es una gran solución. Esta delicia de origen asturiano ahora está disponible para toda la capital española desde la Taberna Aránzazu. Esta ha ganado popularidad gracias su proyecto Brutalcachopo.com, centrado en ofrecer la más esmerada atención para llevar estos filetes de ternera rellenos con diversos ingredientes a los hogares u oficinas de Madrid con todo su sabor tradicional.

Menú variado para disfrutar con familia o amigos En piezas de 800 gramos, ideales para dos personas, los cachopos son un festín de sabores en el menú de Brutalcachopo.com. El clásico “Cachopo Asturiano”, en el que el fino filete de ternera sorprende en su interior con jamón bodega y queso asturiano de primera calidad, es uno de los más solicitados por la clientela, que también disfruta con especialidades como el “Cachopo Leonés”, relleno con cecina de León, queso de cabra y cebolla caramelizada.

Para los amantes de las propuestas más sofisticadas, la carta propone el “Cachopo Gourmet”, con jamón ibérico y foie, y la versión con beicon y queso asturiano ahumado. Además, el servicio a domicilio incluye acompañamientos como las nuevas croquetas de jamón ibérico, patatas fritas bañadas en el sabor intenso de una salsa de queso cabrales y muchas más variantes como salsa brava picante o barbacoa.

Brutalcachopo.com lanza una oferta para que todo el mundo pruebe sus cachopos: “Eres Brutal” Como un gesto de agradecimiento con los clientes que descargan la aplicación de Brutalcachopo.com, y por tiempo limitado, podrán disfrutar de un excepcional descuento del 20% que disfrutarán todos aquellos que realicen sus pedidos en Brutalcachopo.com y utilicen el código de descuento: ERESBRUTAL. Ahora ya no hay excusa para degustar en el propio domicilio de todo el sabor de Asturias gracias a Brutalcachopo.com. Además se obsequiará con una botella de sidra natural Trabanco a aquellas personas que opten por ir a recoger personalmente los cachopos al local de origen Taberna Aránzazu, ubicada en la calle Francisco Silvela, 96, muy cerca de la parada de metro Avda. de América donde además de todas las variedades de cachopos de Brutalcachopo.com podrán degustar una gran variedad de originales platos de toda la cornisa cantábrica: pulpo braseado con ajoblanco de pistachos, zamburiñas con salmorejo de espárragos trigueros o crepes crujientes rellenos de chipirones en su tinta son algunas de sus deliciosas propuestas.

Calidad, amabilidad y sabor para alcanzar el éxito La satisfacción de los clientes se manifiesta en las reseñas a través de Google, donde comensales como el usuario “Miguel” expresan: “He hecho un pedido online y estoy alucinando. La comida ha llegado rápido, caliente. Qué sabor más maravilloso. Recomendado 100%. Estoy deseando repetir y probar los otros tipos de cachopo y patatas. Un auténtico descubrimiento. Lo recomiendo a todo el mundo”.

El éxito que se afianza cada vez más con esta iniciativa de comida a domicilio en Madrid es producto del esfuerzo del equipo de Brutal Cachopo por ofrecer los mejores ingredientes, el talento del equipo de chefs y la amabilidad en la atención al cliente. Gracias a Brutalcachopo.com, será posible llevar a casa una tradición culinaria asturiana tan importante como el cachopo para deleitarse con las diferentes propuestas que hacen desde este establecimiento en Madrid.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.