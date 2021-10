Emprendedores.com defiende que el momento es ahora y la solución, el emprendimiento online​ Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

En un contexto de pleno auge de la digitalización a nivel mundial, las nuevas compañías emergentes en internet son una tendencia que cada día crece más. Más allá de eso, la pandemia provocada por el COVID-19 ha transformado la realidad de las personas obligándolas a confinarse, promoviendo todavía más un contexto perfecto para la acogida de nuevas formas de negocio basadas en el mundo online.

En esta línea, es imprescindible realizar un curso de emprendimiento para que los proyectos crezcan con éxito y la escuela de negocios Emprendedores.com ofrece programas para apoyar y orientar a los que se inician en este recorrido.

La trayectoria de Emprendedores.com Rafel Mayol es el fundador de Emprendedores.com y su historia puede servir de inspiración para aquellos que quieren lograr la libertad financiera.

Viene de una familia tradicional española, en la cual le inculcaron que la mejor forma de obtener éxito profesional y económico es a través del trabajo tradicional en una gran empresa, en la cual se deben ir escalando posiciones para intentar llegar a un alto cargo, y con suerte lograr un buen salario y muchos beneficios.

Sin embargo, esa no fue la realidad que vivió Rafel en su trabajo, ya que fue testigo del caso de un compañero que con muchos años en la organización y después de haberlo dado todo, estaba siendo acosado por un nuevo jefe. Esto le hizo ver a Rafel que esta no era la vía para lograr el éxito, por lo cual decidió emprender un nuevo negocio.

Al principio fracasó en sus tres primeros proyectos, pero finalmente logró crear una tienda online, que hasta al momento genera altas cifras de facturación y se convirtió en el modelo para muchos, lo cual le llevo a crear otra empresa para entrenar y orientar a los emprendedores, Emprendedores.com.

Emprendedores.com ofrece diferentes opciones en programas de emprendimiento Según estudios recientes, más del 75% de los españoles compra a través de internet, lo cual genera excelentes oportunidades para emprender de forma online.

Por ello en Emprendedores.com ofrecen diferentes mentorías de emprendimiento, con las cuales cualquiera puede iniciar su propio negocio online. Desde esta escuela de negocios se ofrecen tres especializaciones diferentes. La primera es el Instituto EcomTM, donde enseñan cómo crear una tienda online. La segunda es el Instituto AMZTM, donde se puede aprender a vender en Amazon y la tercera es Instituto AdsTM donde muestran cómo ser experto en tráfico online.

De esta manera, Emprendedores.com acompaña e inspira a aquellos que desean comenzar un proyecto, dar vida a un negocio online altamente rentable. Con sus formaciones y la mentoría de su equipo experto, apoyan a los que se inician en el mundo del emprendimiento y a aquellos que ya tienen una empresa, pero desean llevar sus ventas al siguiente nivel.

