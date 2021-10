Los tratamientos de CharoConector Healthy Style para el pelo quebradizo y encrespado Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021

La hidratación es un aspecto fundamental para mantener un pelo bonito, sedoso, saludable, con volumen y manejable, indistintamente de si es largo, corto, liso o con ondas. Las personas con pelo quebradizo y encrespado deben añadir cuidados especiales y someterse a terapias capilares de manera frecuente, siempre procurando realizarlas en lugares profesionales que garanticen la efectividad de las mismas.

En Madrid, CharoConector Healthy Style es una de las peluquerías de referencia, ya que realiza tratamientos estrella como el de láser azul y el Olaplex, entre otros.

Tratamientos especiales para el pelo quebradizo y encrespado con CharoConector Healthy Style CharoConector Healthy Style pone a disposición de su clientela tratamientos especiales para pelo quebradizo y encrespado, no solo para mejorar al 100% su apariencia, sino también para devolverle la salud.

Uno de los métodos más aplicados para el pelo encrespado es el llamado Bizcocho, que se realiza con láser azul y ofrece óptimos resultados, dejando el cabello libre de encrespamiento, manejable, bonito, sano y con un acabado natural. Esto es posible porque una de sus funciones principales es la reconstrucción capilar. Con este tratamiento, el cliente puede elegir si quiere el cabello muy liso o con unos rizos manejables.

El Olaplex es otro de los tratamientos más aplicados por los expertos de CharoConector Healthy Style a las personas con pelo quebradizo, ya que reconstruye los enlaces de disulfuro que se rompen, un punto muy importante, ya que son la esencia de la fibra capilar.

Antes de realizar cualquier procedimiento, los profesionales de este centro de belleza realizan a cada uno de los clientes un análisis capilar por cámara para determinar el estado del cuero cabelludo y así recomendar el tratamiento más acertado.

CharoConector Healthy Style ofrece distintos tratamientos CharoConector Healthy Style ofrece otros tratamientos para el cuidado del cabello, dependiendo de cada necesidad y de cada caso en particular.

El Mimick, por ejemplo, es un tratamiento queratínico que reconstruye y fortalece la estructura del cabello y reforma la fibra capilar.

Por otro lado, el centro ofrece un tratamiento con aceites esenciales para ponerle fin a problemas como la caída del cabello, sequedad del cuero cabelludo, picazón e irritación.

Además, pone a disposición de su clientela un tratamiento para desintoxicar el cuero cabelludo, es decir, para eliminar las toxinas que tapan los folículos y que impiden que la piel transpire.

Los interesados en conocer más detalles sobre los tratamientos para pelo quebradizo y encrespado pueden acceder a la web de CharoConector Healthy Style para conocer más información.

