La Clínica Blay+Monzó es especialista en el diseño de sonrisas

jueves, 28 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

El diseño de sonrisas consiste en un procedimiento odontológico mediante el cual se crea una sonrisa armónica, estética y con las funciones adecuadas. Se trata de la realización de un conjunto de tratamientos hasta alcanzar la sonrisa ideal, que variará en función de los deseos del paciente y de las condiciones bucodentales de este.

En la Clínica Blay+Monzó cuentan con un grupo de profesionales especializados en el diseño de sonrisas que utilizan técnicas innovadoras para lograrlo. Ubicado en Castellón, el centro ofrece instalaciones adecuadas, un amplio horario, excelentes profesionales y una buena atención a sus pacientes.

El procedimiento de diseño de sonrisas Para tener una sonrisa perfecta, es fundamental la combinación de 4 factores, como son el color de los dientes, la forma, la posición y los labios. No obstante, el diseño de sonrisas debe adaptarse a cada caso, ya que no existe un patrón de dentadura ideal, sino que el mismo depende de las características particulares de la persona. Para ello, es necesario realizar un conjunto de pruebas como el escáner intraoral, fotografía y vídeo, con la finalidad de valorar cómo será la futura sonrisa.

En la Clínica Blay+Monzó cuentan con un grupo de profesionales expertos en el diseño de sonrisas, quienes utilizan las técnicas más innovadoras y menos invasivas para lograr la sonrisa ideal.

Lo primero que hacen es indagar cuáles son los deseos del paciente para posteriormente realizar una serie de estudios minuciosos que permitan conocer la situación actual y el plan de tratamiento que debe realizarse. Las decisiones tomadas se comunicarán al paciente y se le mostrará una planificación digital de su nueva sonrisa. Es decir, se realizará un “simulacro” de su futura sonrisa.

La tecnología más avanzada para el diseño de sonrisas La Clínica Blay+Monzó busca la excelencia en todos sus tratamientos usando tecnología avanzada y materiales de calidad. Los profesionales persiguen la perfección en cada uno de sus trabajos, los cuales planifican de forma integral, a través de procedimientos odontológicos mínimamente invasivos.

Todos sus tratamientos están a la vanguardia de la tecnología, por lo cual ofrecen planificaciones a través de ordenador 3D, sedación, odontología restauradora de alto nivel, ortodoncia invisible, implantes dentales, entre otros. Para el diseño de sonrisas, muestran al paciente cuál será el resultado final antes de empezar el tratamiento.

El éxito del diseño de sonrisas dependerá de la correcta planificación de cada caso y los profesionales de esta clínica se mantienen en constante comunicación con sus pacientes para informarles de todos los pasos a seguir.

En la Clínica Blay+Monzó son especialistas en ayudar a sus pacientes a lograr la sonrisa que siempre han soñado, siguiendo un plan de tratamiento donde se utilizará la tecnología más avanzada y los pertinentes protocolos para obtener el resultado deseado.

