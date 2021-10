¿Cómo introducir el deporte como hábito de la vida cotidiana?, por Brooklyn Fitboxing Emprendedores de Hoy

Introducir el deporte como hábito sí es posible. La clave está en identificar la razón por la que se desea hacer ejercicio, que varía desde la salud mental, espiritual y física, hasta generar un mayor interés y aceptación social.

Por eso, es muy importante como primer paso establecer cuál será el motivo que facilite la decisión diaria de practicar actividad física. El reconocido club Brooklyn Fitboxing, con presencia en todo el mundo y en distintas localidades de España, entre ellas, en El Perchel, Málaga, recomienda el boxeo como deporte saludable para cambiar vidas. En solo 47 minutos de esta actividad, se empieza a notar una disminución del peso, gracias a los ejercicios de alto rendimiento y al ritmo de su música diseñada para aumentar la motivación.

Beneficios del hábito de hacer ejercicio La actividad física puede generar desde una sonrisa permanente en el rostro y en el cambio de actitud expresando alegría, plenitud y buen estado anímico, hasta fortalecer el sistema cognitivo para tomar las mejores decisiones que el mundo de hoy demanda. Practicar deporte diariamente no es una moda, es una necesidad para tener una vida saludable.

De acuerdo a los expertos, muchas personas toman la decisión de tener una vida de ejercicios diarios, interesados en verse bien, en mejorar su éxito social a través de una figura que cause admiración en los demás. Para ello, el boxeo tiene muchos beneficios. De acuerdo a Brooklyn Fitboxing, una sesión puede suponer lo mismo que hacer 500 abdominales sin que la persona se dé cuenta. Además, se tonifican los músculos en brazos y espalda, se fortalecen glúteos y piernas adicionando entrenamientos específicos.

Otra de las ventajas es que se aumenta la resistencia y la habilidad del cuerpo con huesos y articulaciones sanas, así como la mejora del equilibrio, la coordinación y la flexibilidad, con resultados visibles en las primeras ocho semanas.

Brooklyn Fitboxing ofrece muchas ventajas a la hora de hacer deporte Desde que la persona se pone los guantes de boxeo en la primera sesión en las instalaciones de Brooklyn Fitboxing, se genera el bienestar mental de enfocar el estrés diario que genera el trabajo u otras ocupaciones en el motor para canalizar la energía en actividades físicas que impactarán en una vida más saludable.

A través de la tecnología, se puede competir con uno mismo y con los demás, comprobando la evolución después de cada entrenamiento, gracias a la inteligencia artificial por medio de sensores que ha desarrollado el club.

Este club, además de potenciar el deporte, también participa en campañas solidarias en beneficio de las comunidades más vulnerables de diferentes partes del mundo, de forma que se ejercita el cuerpo y el corazón.

