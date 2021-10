Blue Ocean Camp dispondrá de barcos sostenibles diseñados por La Bella Verde Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 15:32 h (CET)

Miles de especies marinas y ecosistemas enteros son amenazados por la gran cantidad de deshechos y sustancias tóxicas que llegan a las aguas marinas. La contaminación de los océanos es una de las problemáticas ecológicas más graves en la actualidad.

Por esta razón, la compañía Blue Ocean Camp ha anunciado que pronto contará con una de las embarcaciones diseñadas por La Bella Verde de barcos sostenibles, para poder avanzar en la integración de la sostenibilidad en las actividades turísticas.

La Bella Verde: el diseño de embarcaciones sostenibles para limpiar el océano La Bella Verde es una empresa que diseña una gran variedad de modelos de barcos sostenibles en Ibiza. A pesar de esto, el modelo adquirido por Blue Ocean Camp es eléctrico, funciona con paneles solares, está fabricado con componentes totalmente reciclables y no usa gasolina. Además, este se puede utilizar tanto para dar paseos turísticos como para realizar excursiones ecológicas y recoger residuos del mar.

Por otro lado, la Bella Verde presenta a este modelo de barco sostenible, el LBV 35, como potente y fiable. De hecho, para su propulsión cuenta con motores eléctricos que se alimentan de la energía que recolectan los paneles solares. Asimismo, la red del centro de la embarcación, que habitualmente se utiliza para que los tripulantes se tumben y puedan descansar, es desmontable.

El propósito de esto es convertir los barcos en medios para recoger residuos. Con este fin, la red alcanza el medio metro de profundidad y sirve para capturar basura a medida que el barco sostenible de la Bella Verde navega. Después, los tripulantes deben separar los seres vivos de los desperdicios y devolverlos al mar. La basura, que son sobre todo plásticos, se envuelve en sacos y se lleva a tierra.

¿Qué actividades ofrece Blue Ocean Camp? Mediante la adquisición de la embarcación de La Bella Verde de barcos sostenibles, Blue Ocean Camp podrá aumentar su lista de actividades.

Además, los viajeros que visiten el camping pueden realizar senderismo, snorkel o alquilar tablas de SUP, para surfear con remos en el mar. También hay zonas disponibles para practicar meditación y yoga o, simplemente, se puede disfrutar de la gastronomía ecológica, las puestas del sol y del descanso en la playa.

Por otro lado, cabe destacar que Blue Ocean Camp pone en práctica el concepto de glamping. Este término combina el glamour con el camping, es decir, los beneficios de acampar al aire libre con el confort que ofrecen los hoteles de lujo.

Finalmente, existen múltiples opciones de alojamiento en Blue Ocean Camp, desde parcelas para acampar hasta Eco Domos, que cuentan con todas las comodidades. Asimismo, brindan cabañas de distinto tipo, un albergue y una enorme autocaravana importada de Estados Unidos.

En conclusión, Blue Ocean Camp propone, con actividades como la navegación en el barco sostenible de la Bella Verde en un futuro cercano, una experiencia vacacional completa y relajante. Las personas interesadas pueden entrar en su página web y contactar con los profesionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.